이호성 행장 “공정 문화 확산 지원”

하나은행은 ‘공정거래 자율준수 프로그램(CP)’을 도입했다고 4일 밝혔다.

지난 3일 서울시 중구 을지로 소재 하나은행 본점에서 열린 선포식에는 이호성 하나은행장, 박성범 법무법인 율촌 변호사, 한승혁 법무법인 율촌 변호사를 비롯해 하나은행 그룹을 대표하는 그룹장들이 참석했다.

이들은 하나은행의 ‘공정거래 자율준수 프로그램’ 도입 의미와 방향을 공유하고, 공정거래 관련 법규의 자율적 준수와 윤리경영 실천 의지를 확인했다.

‘공정거래 자율준수 프로그램’이란 기업이 공정거래법에서 정하는 관련 법규를 자율적으로 준수하기 위해 자체적으로 도입·운영하는 체계적인 내부 준법시스템이다. 임직원들에게 명확한 행동 기준을 제시해 불공정거래 행위를 예방하는 것이 목표다.

우선 하나은행은 준법 문화 정착을 위한 행동 기준을 정립하고, 모든 임직원이 스스로 행동 기준을 실천할 수 있도록 지원한다. 모든 임직원이 법 위반의 위험성을 공유하고 법 위반 행위의 선제적 예방과 즉각적인 조치가 가능한 시스템을 구축할 계획이다.

더불어 ‘공정거래 자율준수 프로그램’이 단순한 선언에 그치지 않고 하나은행의 문화로 정착하도록 지속적으로 점검할 계획이다. 이를 통해 투명한 거래 질서의 확립, 사회적 신뢰 증진 등 국내 금융 산업의 건전한 발전을 선도할 방침이다.

이호성 하나은행장은 “하나은행은 공정하고 투명한 금융거래 질서를 확립하고, 손님, 사회로부터 신뢰받는 대한민국 1등 은행으로 거듭나기 위해 ‘공정거래 자율준수 프로그램’을 제도적으로 도입했다”며 “‘공정거래 자율준수 프로그램’ 도입을 계기로 건전한 공정거래 문화 확산과 임직원들의 윤리적 책임의식 내재화가 신속하게 이뤄질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 김벼리 기자