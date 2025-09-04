위기의 국가교육委, 위원 6명 사퇴 위원장 ‘매관매직’ 의혹으로 사퇴 출범 3년째지만 파행적 운영 지속돼

[헤럴드경제=김용재 기자] “천덕꾸러기 신세에서 반교육적 부패 기관으로 전락했다.”

이배용 국가교육위원회(국교위) 위원장이 김건희 여사에게 금거북이를 전달했다는 ‘매관매직’ 의혹의 후폭풍이 거세다. 국교위 위원 6명이 “더이상 무책임한 기구로 방치할 수 없다는 판단에 따라 석고대죄 하는 마음으로 사퇴한다”

국교위 상임위원인 정대화 위원을 포함해 김성천·이민지·이승재·전은영·장석웅 등 위원 6인은 4일 오전 성명서를 내고 “오늘 자로 위원직을 사퇴한다”면서 “국교위 모두의 총사퇴를 강력하게 촉구한다”라고 밝혔다. 김성천 위원은 비교섭단체, 이승재 위원은 국회의장, 이민지·전은영·장석웅 위원은 더불어민주당이 추천한 위원이다.

이들은 “교육 발전에 이바지하도록 설립된 합의체 행정기구가 끝없는 무능함과 무책임함으로 발족 후 국민적 비판만 받다가 급기야 반교육적 부패기관으로 전락했다”라면서 “국교위의 존속 자체가 위협받는 존폐의 위기에 직면한 것”이라고 말했다.

이어 “우리는 위원회가 사회적 합의를 바탕으로 본연의 책무를 수행하지 못한 것, 내부 갈등을 해결하지 못하고 운영 난맥상이 거듭된 것, 중장기 국가교육발전계획을 제대로 수립하지 못한 것, 지난 총선에 국교위원들이 무더기로 특정 정당에 공천 신청해 염불보다 잿밥에 눈이 어두웠던 것, 더구나 다수의 위원이 극우 편향적 관점을 가진 리박스쿨에 연루된 것에 대해 진심으로 국민께 사과드린다”고 강조했다.

이들은 “현재의 국교위를 그대로 둔다면 다음 3년 역시 지난 3년의 한계를 벗어나지 못할 수도 있다”며 “이에 우리는 국교위에 대한 높은 기대와 이 기대에 부응하지 못하는 위원회를 향한 국민의 따가운 질책을 동시에 느끼면서, 어렵게 발족한 국교위를 더 이상 무책임한 기구로 방치할 수 없다는 판단에 따라 석고대죄하는 마음으로 위원직을 사퇴하고자 한다”고 설명했다.

이 위원장이 매관매직 의혹에 연루된 이후 지난 1일 돌연 사직서를 낸 이후 국교위는 전날 긴급회의를 열었지만 합의점에 도달하지 못한 것으로 전해진다.

이들은 “우리가 사퇴를 결심한 이유는 국교위가 지난 3년 간의 족쇄에서 벗어나 새 술을 새 부대에 담는 마음으로 새로운 출발을 해야 한다고 판단하기 때문”이라면서 “국교위가 우리 교육의 미래를 활기차게 열어가는 출발점을 마련할 수 있도록 현 사태에 책임있는 위원 모두의 총사퇴를 강력하게 촉구한다”고 덧붙였다.