[헤럴드경제=최원혁 기자] 지난 2022년 윤석열 전 대통령 부부 풍자로 논란을 빚었던 만평 ‘윤석열차’가 3년 만에 다시 전시된다.

4일 한국만화영상진흥원은 오는 26∼28일 경기 부천시 한국만화박물관 일대에서 열리는 제28회 부천국제만화축제에서 학생만화공모전 역대 수상작을 전시한다고 밝혔다.

2021년부터 2025년까지 수상작들이 함께 전시되는 이번 전시에는 2022년 금상 수상작인 ‘윤석열차’도 포함됐다.

해당 작품은 윤 전 대통령의 얼굴을 지닌 열차가 중앙에 배치돼 있고 조종석에는 윤 전 대통령의 부인 김건희 여사로 추정되는 여성이 타고 있다. 객실에는 칼을 든 검사들이 타고 있으며 열차 앞에 시민들이 놀란 표정으로 달아나고 있다.

2022년 부천국제만화축제에서 전시된 ‘윤석열차’는 당시 정치적 논란에 휘말리면서 2년간 전시가 중단 된 바 있다.

당시 문화체육관광부는 진흥원에 유감을 전달하면서 엄중하게 경고했고 후원 명칭 취소, 국비 보조금 대폭 삭감 등의 조치를 했다.

한국만화영상진흥원 관계자는 “2023∼2024년 학생만화 공모전은 계속했으나 수상작을 전시하지는 않았다”며 “올해 축제에서 최근 5년간 수상작을 전시하기로 결정하면서 윤석열차도 포함됐다”고 했다.