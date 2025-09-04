한솔PNS “클라우드 인프라로 혁신…업무효율 제고”

한솔그룹이 ‘차세대 ERP(전사적 자원관리)’를 전 계열사에 구축한다. 오는 2027년까지 클라우드 기반 인프라로 전환해 업무 전반에 AI를 도입한다는 계획이다.

4일 한솔PNS에 따르면, 그룹의 AI전환과 업무효율성 제고를 위해 이런 프로젝트를 진행한다.

한솔PNS는 현재 한솔홀딩스와 한솔홈데코를 대상으로 차세대 ERP를 구축 중이다. 2027년까지 한솔제지, 한솔로지스틱스, 한솔아이원스, 한솔테크닉스 등 10여개 전 계열사 구축을 완료할 방침이다.

차세대 ERP 구축으로 클라우드 기반 인프라전환이 기대된다. 이를 통해 빅데이터 분석을 연계하고, 의사결정 자동화로 경영 전반의 혁신 및 효율성 제고가 예상된다고 회사 측은 전했다.

한솔PNS 관계자는 “차세대 ERP 구축은 그룹의 디지털혁신을 한 단계 도약시키는 계기”라며 “AI와 빅데이터 분석기술이 적용된 ERP 구축을 통해 의사결정 효율성을 높이고, 사업경쟁력을 강화할 수 있을 것”이라 했다.