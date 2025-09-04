[헤럴드경제=서병기선임기자]MBC 드라마 ‘이토록 친밀한 배신자’(기획 남궁성우/연출 송연화/극본 한아영/제작 아센디오, 우드사이드/이하 ‘이친자’)가 제52회 한국방송대상에서 영예의 ‘대상’과 프로듀서 개인상을 수상하는 쾌거를 달성했다.

9월 3일 열린 ‘제52회 한국방송대상’ 시상식에서 프로듀서 개인상을 수상한 송연화PD는 “큰 상을 주셔서 진심으로 감사드린다. 무엇보다 ‘이친자’를 만들기 위해 정말 고생 많이 한 한아영 작가님과 스탭들, 배우들 덕분에 이렇게 과분한 상을 받을 수 있었다. 감사함을 늘 기억하며 앞으로 더 좋은 드라마 만들기 위해 노력하겠다.”고 진심어린 수상 소감을 밝혔다.

‘이친자’는 프로듀서 개인상에 이어, 올해 출품된 244편 중 시청자들에게 큰 울림을 선사하며 지상파 방송의 가치를 빛낸 단 한 작품에게만 주어지는 영예의 ‘대상’도 거머쥐었다. 단상에 오른 ‘이친자’를 기획한 남궁성우EP는 “‘이친자’는 믿음에 대한 이야기였다. 3년 전, 한아영 작가님의 대본을 보고 저는 이 드라마의 가능성을 믿었다. 마찬가지로 프로듀서들과 ‘이친자’를 연출한 송연화 감독을 믿었다. 송연화 감독은 MBC 최고의 프로듀서라고 자부한다. 그래서 오늘 이 자리에 있는 것 같다.”고 밝혔다.

이어 “한석규 선배님께서 이 대본을 읽고 저희를 믿어주셔서 기쁨이고 영광이었다. 30년만에 친정같은 MBC에 돌아와주신 기념비적인 일이기도 했다.”며 극 중 딸을 의심하는 프로파일러 장태수 역으로 열연한 배우 한석규에게 감사 인사를 전했다.

또한 “채원빈 배우를 비롯해 참여한 모든 배우와 스탭들에게 이 공을 돌리겠다. 앞으로 MBC 드라마는 시청자들의 마음에 한발짝 더 다가가기 위해 최선을 다해 노력하겠다.”고 덧붙였다.

‘이친자’는 MBC 프로그램 중 세번째 한국방송대상 ‘대상’ 수상작으로 기록됐다. 2004년 드라마 ‘대장금’, 2015년 예능 ‘무한도전’ 이후 드라마 작품으로서는 20년 만에 ‘대상’을 수상해 의미가 더욱 크다. 뿐만 아니라 ‘이친자는’ 한국방송대상은 물론, 백상예술대상, 한국PD대상 등 국내 주요 시상식에서 수상을 이어가며 단연 2024년을 대표하는 걸작으로 자리매김했다. 더 나아가 ‘칸 시리즈’ 공식 초청과 ‘이탈리아 글로벌 시리즈 페스티벌’ 수상까지 이뤄내며 국내외를 아우르는 성과를 거뒀다.

1973년 시작해 올해로 52회를 맞은 한국방송대상은 방송의 날을 기념해 매년 지상파 방송의 공익적 가치와 발전에 기여한 방송인과 작품을 선정해 시상해왔다.

한편, MBC 드라마 극본공모전 당선작인 ’이친자’는 치밀한 극본과 송연화PD의 감각적인 연출로 구현된 ‘아름다운 스릴러’로 첫 방송부터 시청자의 시선을 압도했다. 여기에 한석규(장태수 역), 채원빈(장하빈 역), 한예리(이어진 역), 노재원(구대홍 역), 윤경호(오정환 역), 오연수(윤지수 역), 그리고 주요 인물로 활약한 한수아(송민아 역), 김정진(최영민 역), 최유화(김성희 역), 유의태(박준태 역), 특별 출연한 유오성(정두철 역)까지 배우들의 몰입감 넘치는 연기가 어우러져 작품의 완성도를 극대화했다.