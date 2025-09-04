IT 인력 조직 확대…성능분석·검증체계 강화 ‘신(新)원장 시스템’으로 IT성능·안정성 강화

[헤럴드경제=김유진 기자] 키움증권이 주식 거래 안정성 강화를 위해 대규모 IT 투자에 나선다. 지난 4월 발생한 주문 지연 사태 재발을 막고, 시스템 신뢰도를 한 단계 끌어올리겠다는 것이다.

4일 키움증권은 ▷IT 투자 확대▷IT 인력·조직 강화▷IT 컨설팅 진행▷정보 보안 강화를 주 내용으로 하는 ‘IT 안정성 강화 방안’을 발표했다.

우선 올해 안에 300억원을 추가로 투입한다. 매년 약 1000억원 규모로 집행되는 전산비용과는 별개다. 이를 통해 단기 개선 과제부터 즉각 실행한다. 장기적으로는 IT 인프라 검증·품질관리 체계를 강화해, 실제 운영 환경과 유사한 검증 시스템에서 신규 기능과 서비스를 사전 점검하는 구조를 마련한다.

사전 예방 중심의 안정화 전략도 추구한다. 이를 위해 IT 인프라 검증 및 품질 관리 체계를 강화한다. 실제 시스템 운영 환경과 유사하게 만들어 새로 개발된 기능 등을 테스트하는 검증계를 고도화한다. 새로운 서비스나 기능의 품질, 안정성, 신뢰성을 높일 수 있다.

IT 인력과 조직도 강화한다. 리스크를 사전에 감지해 조치하는 IT내부통제 전담조직과 성능분석, 검증 체계 상시 지원 등을 담당하는 조직을 신설한다. IT내부통제, 개인정보보호 강화를 위해 키움증권 자체 IT인력을 충원한다. 이를 통해 높은 품질의 프로그램을 확보할 것으로 예상된다.

고객 및 주문량 증가에 따라 확장이 가능한 아키텍처를 적용한 신(新)원장 시스템 구축을 추진한다. 원장 시스템은 금융기관이 고객의 계좌, 거래 내역 등을 기록하고 관리하는 시스템이다. 키움증권은 이를 통해 급격한 사용량 증가에도 유연한 대응으로 거래 안정성이 크게 개선될 것으로 기대한다.

대대적인 투자를 앞두고 외부 전문 기관의 컨설팅을 진행한다. 이달 말까지 시스템 품질, 정보보안 등을 총체적으로 진단하고 이를 바탕으로 개선 과제와 이행 로드맵을 수립할 계획이다.

고객 정보 보안 강화를 위한 투자도 병행한다. 최신 보안기술을 적용하고 외부 침해시도 조기 탐지 및 신속 대응이 가능하도록 통합보안관제 체계를 강화할 방침이다.

키움증권 관계자는 “대규모 IT 투자로 시스템 안정성을 획기적으로 개선해 고객들이 보다 안정적인 거래를 할 수 있을 것”이라고 말했다.