[헤럴드경제=장연주 기자] 충남 서산의 한 중학교에서 남성 교사가 학생들에게 수개월간 성추행과 성희롱을 일삼았다는 내용의 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다. 학교 측은 즉각 교사와 학생들을 완전히 분리조치 했으며, 해당 교사에 대해 직위해제 결정을 내리고 학교장 명의의 사과문을 게재했다.

서산경찰서는 강제추행 혐의로 교사 A씨를 조사하고 있다고 4일 밝혔다.

일부 피해 학생의 학부모들은 A씨가 학생들을 상대로 학기 초부터 과도한 신체접촉을 하고 부적절한 언행을 반복했다고 주장하며 지난 달 말 A씨에 대한 고소장을 접수했다.

학부모들은 학교에 이 같은 사실을 알리며 A 교사의 즉각적인 분리 조치를 요구했다.

이에 학교 측은 최근 학교 누리집에 학교장 명의의 사과문을 게재했다.

학교 측은 사과문에게 “해당 교사에 대해서는 즉시 학생과의 완전한 분리 조치를 취했고 어떠한 방식으로도 학생들과 접촉할 수 없도록 했다”며 “교육청 및 수사기관과 협력해 피해자 보호와 2차 가해 방지를 위해 노력하겠고 철저한 진상조사가 이뤄지도록 하겠다”는 입장을 밝혔다.

아울러 재발 방지 대책 마련과 학생들의 심리치료 지원도 약속했다.

또 학교 측은 지난 3일 교사 A씨에 대해 직위해제 결정을 내렸다.