[헤럴드경제=김지헌 기자] 경제학자 590여명이 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 독립성을 강조하면서 도널드 트럼프 대통령이 해임 결정을 내린 리사 쿡 연준 이사를 공개적으로 지지하고 나섰다.

이들은 2일(현지시간) ‘리사 쿡 이사와 연준의 독립성을 지지하는 경제학자들의 공개 서한’이라는 제목의 공개 서한을 내놨다고 폭스 비즈니스가 보도했다.

이들은 서한에서 “해임 위협과 그가 해임됐다는 주장을 포함해 최근 공개 발언과 성명은 입증되지 않은 혐의와 함께 나왔다”며 “이런 접근은 중앙은행의 독립성이라는 근본적인 원칙을 위협하고 미국에서 중요한 기관 중 하나(연준)에 대한 신뢰를 훼손한다”고 강조했다.

공개 서한에 서명한 이들 중에는 노벨경제학상 수상자인 조지프 스티글리츠, 조 바이든 행정부에서 백악관 경제자문위원회 위원장을 지낸 재러드 번스틴이 포함됐다.

공개 서한을 기획한 타티아나 데르위지나 일리노이대 조교수는 폭스 비즈니스에 “미국 대중과 적어도 일부 정치인에게는 중앙은행의 독립성이 경제 안정에 얼마나 중요한지, 정치적 영향으로부터의 독립성이 실제로 어떻게 구현돼야 하는 지가 분명하지 않을 수 있다”며 “교수들의 합의를 대통령, 의회, 미국 국민들에게 보여주기 위해 서한을 원했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 지난달 25일 쿡 이사를 주택담보대출 사기 의혹을 이유로 해임했다.

그러나 해임 통보를 받은 쿡 이사는 트럼프 대통령의 해임 결정이 연준법을 위반했다며 불복 소송을 제기했다.