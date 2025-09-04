[헤럴드경제=나은정 기자] 중국 전승절 80주년 열병식을 계기로 베이징에서 열린 북러 정상회담 이후 북한 수행원들이 보인 희한한 행동들이 의구심을 키우고 있다.

미 CNN은 3일(현지시간) ‘김정은 DNA 닦아내기?’라는 제목으로 “크렘린궁 풀 기자가 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담이 끝난 뒤 촬영한 영상에 김 위원장이 앉았던 의자가 꼼꼼하게 닦이는 장면이 담겼다”고 보도했다.

해당 영상은 러시아 기자 유나셰프가 촬영해 자신의 텔레그램 계정에 올린 것이다. 공개된 영상에는 북측 남성 수행원이 흰색 천을 손에 쥐고 김 위원장이 앉았던 의자를 등받이부터 좌판, 손잡이까지 꼼꼼하게 닦는 모습이 포착됐다.

이 수행원은 이후 김 위원장과 푸틴 대통령의 회담 당시 두 정상 사이에 놓였던 테이블까지 세심하게 닦아냈다. 의자나 테이블에는 별다른 지저분한 흔적이 없는데도 수행원은 여러 차례 닦고 또 닦았다.

그 이유는 확인되지 않지만 북한에서 핵심 보안 사항인 김 위원장의 생체 정보 유출을 막기 위한 것 아니냐는 추정이 나오고 있다. CNN은 이와 관련해 “일부 유전학 전문가들은 DNA가 정보 수집에 사용될 수 있다고 말한다”고 전했다.

전날 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 김 위원장이 베이징으로 이동하기 위해 이번에 이용한 전용 열차에는 김 위원장의 배설물을 통해 건강 상태 등 정보가 유출되지 않도록 전용 화장실이 설치된 것으로 관측된다.

닛케이는 “북미 정상회담 등에서 호텔을 이용할 때는 수행원이 모발이나 침 등의 흔적을 모두 지우는 작업을 한다”며 “김정은이 사용한 모든 식기류에서 체액 등 DNA 정보를 완전히 제거한다”고 전했다.