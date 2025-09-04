5인승 순수 전기 SUV 0-100㎞/h까지 3.7초 1회 충전 주행가능거리 329㎞ 판매 가격 5516만원

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 브랜드 최초의 순수 전기 크로스컨트리 ‘EX30 Cross Country(이하 EX30CC)’를 출시하고 본격적인 판매에 돌입한다고 4일 밝혔다.

1997년 글로벌 시장에 첫 선을 보인 크로스컨트리는 자동차 산업에 있어 볼보자동차가 구축하고 있는 독창적 영역의 라인업이다. 스웨덴의 혹독한 겨울과 거친 지형에서도 탁월한 성능과 운전자가 기대하는 편안함을 제공할 수 있도록 개발됐다.

EX30CC는 브랜드 최초로 순수 전기 SUV에 크로스컨트리의 강력한 유산을 결합한 모델이다. 외관은 균형 잡힌 차체 비율과 과감한 SUV의 실루엣에 강력한 성능과 견고함을 강조하는 새로운 요소들로 크로스컨트리만의 독보적인 개성을 강조했다.

블랙 쉴드 디자인의 전면부와 트렁크 리드로 독창적인 분위기를 연출했으며, 프론트 쉴드에는 스웨덴 북극 아비스코에 위치한 케브네카이세 산맥의 지형도와 경도, 위도 좌표를 새겨 넣었다. 또한 휠 아치 주변 익스텐션과 매트 블랙, 그라파이트 컬러가 조화를 이루는 새로운 19인치 크로스컨트리 전용 휠, 기존 EX30 대비 19㎜ 높아진 지상고는 강력한 모습을 더욱 강조한다.

차콜 색상으로 마감된 인테리어는 책임감 있게 생산된 울과 재활용 폴리에스터를 사용한 울 블렌드, 스웨덴 및 핀란드 자연에서 얻은 소나무 오일로 만든 바이오 소재 노르디코 등 천연 소재를 사용해 현대적이면서 아늑한 분위기를 연출한다.

아울러 모든 탑승자를 위한 스마트 수납공간이 마련돼 있으며, 넓은 도어 포켓과 운전석 및 조수석을 위한 혁신적인 다용도 수납 솔루션이 포함된다. 또한 실내로 유입되는 미세먼지(PM2.5)와 꽃가루 등을 효과적으로 제거해주는 실내 필터 및 2존 공조 시스템이 기본으로 제공된다.

여기에 트위터, 미드레인지 스피커, 우퍼 아웃렛 등을 대시보드 상단에 통합한 혁신적인 사운드 바를 포함하는 1040W급 하만카돈) 프리미엄 사운드 시스템을 적용했다.

EX30CC은 50:50의 무게 배분과 함께 66㎾h 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리와 두 개의 모터, 사륜구동(AWD) 시스템을 결합한 트윈 모터 퍼포먼스 단일 트림으로 출시된다.

최대 428마력의 모터 출력과 55.4㎏.m의 최대 토크로 정지 상태에서 100㎞/h까지 단 3.7초만에 도달하는 브랜드 역사상 가장 역동적인 퍼포먼스를 제공한다. 또한 3가지 모드를 지원하는 원 페달 드라이브를 통해 운전자의 의도를 완벽하게 지원한다.

1회 충전 주행가능거리는 복합 기준 329㎞(산자부 기준)이며, 최대 153㎾의 급속(DC) 충전을 통해 10~80%까지 약 28 분 만에 충전할 수 있다.

EX30CC에는 사고 위험으로부터 운전자 보호 및 사고 피해를 최소화하는 볼보의 최첨단 안전 기술인 ‘안전 공간 기술’도 기본으로 제공된다. 5개의 레이더와 5개의 카메라, 12개의 초음파 센서가 운전자와 탑승객을 포함해 도로 위 다른 이들까지 보호한다.

여기에 퀄컴의 차세대 스냅드래곤 콕핏 플랫폼을 기반의 커넥티비티는 차세대 사용자 경험, Volvo Car UX를 통해 빠른 반응과 매끄러운 연결성을 지원한다. 특히 AI 서비스 누구 오토, 써드파티 앱을 지원하는 티맵 스토어 등이 통합되어 있으며, 네이버의 차량용 웨일브라우저도 추가될 예정이다.

국내 판매가격은 5516만원으로, 글로벌 주요 국가 대비 약 3500만원 이상 경쟁력 있는 가격으로 책정했다는 게 회사 측의 설명이다.

실제로 주요 국가별 EX30CC 판매량을 살펴보면, 영국은 4만5560파운드(약 8520만원, 이하 9월 4일 환율 기준), 스웨덴 60만9000크로나(약 8991만원), 독일 5만7290유로(약 9295만원), 일본은 649만엔(약 6095만원)이다.