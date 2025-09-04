[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 코리아는 오는 10월 16일부터 19일까지 나흘 동안 전남 해남군에 위치한 파인비치 골프링크스에서 개최되는 국내 유일의 미국 여자프로골프(LPGA) 정규 투어 대회 ‘BMW 레이디스 챔피언십 2025(BMW Ladies Championship 2025)’가 얼리버드 티켓 판매 기간 동안 폭발적인 흥행 성과를 기록하며 본 대회를 향한 뜨거운 관심을 입증했다고 4일 밝혔다.

지난 8월 진행된 1·2차 얼리버드 판매 기간 동안 갤러리 입장 티켓이 총 3000여장이 판매됐으며, 이는 수도권에서 개최된 작년 대회 동기간 대비 무려 4배 이상 증가한 수치다. 또한 VIP 고객을 위한 프리미엄 관람권인 BMW 엑설런스 클래스 패키지 역시 작년 대비 2배 이상 높은 판매 실적을 기록하며 흥행세를 이끌었다.

관람객 선택의 폭을 넓히기 위해 올해 새롭게 선보인 ‘옥토버페스트 라운지 패키지’는 오픈과 동시에 전량 매진되며, BMW 레이디스 챔피언십만의 차별화된 프리미엄 골프 경험에 대한 팬들의 기대감을 다시 한번 확인했다.

BMW 코리아 관계자는 “대회를 향한 팬 여러분의 높은 관심과 성원에 감사드린다”라며 “다양한 프로모션과 프리미엄 체험 프로그램을 강화해 BMW 레이디스 챔피언십이 성공적인 글로벌 스포츠 축제로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 전했다.

옥토버페스트 라운지 패키지는 파인비치 코스 15번홀 티잉 그라운드 옆에 마련되며, 환상적인 절경을 배경으로 최적의 관람 환경 및 식음 서비스, 라운지 주차장 패스 등의 편의 서비스도 함께 제공한다.

이와 함께 최상의 서비스를 제공하는 BMW 엑설런스 클래스 패키지 구매자는 18번홀 그린 옆 BMW 엑설런스 라운지에서 최고급 케이터링과 음료를 즐기며 경기를 관람하고 VIP 전용 주차 패스, BMW의 럭셔리 차량을 활용한 쇼퍼 서비스 등 차별화된 의전 서비스를 경험할 수 있다.

또한 타지역에서 방문하는 갤러리의 편의성을 위해 모든 권종에서 양일 입장권(2 Days Ticket)을 신설했다. 일일권 2매를 각각 구매하는 것보다 합리적인 가격으로 제공되며, 특히 BMW 엑설런스 클래스 패키지와 옥토버페스트 라운지 패키지가 포함된 양일 입장권에는 숙박과 전용 셔틀 서비스가 포함돼 방문객들이 더욱 편리하고 품격 있는 관람 경험을 누릴 수 있다.