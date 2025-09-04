세금 관련 기초지식을 쉽고 친근하게 설명

[헤럴드경제=문이림 기자] KB증권은 영상 컨텐츠 ‘깨비(KB) 절세 스쿨’을 제작해 공식 유튜브 채널 ‘깨비증권 마블TV’에 게시했다고 4일 밝혔다.

‘깨비 절세 스쿨’은 금융투자 입문자들이 세무 개념을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 만든 영상 컨텐츠다.

KB증권 택스솔루션부 절세연구소 소속 세무전문위원과 KB금융그룹 마스코트 ‘키키’가 함께 금융소득과 주식양도소득 등 투자자들이 궁금해하는 세금 이야기를 쉽게 설명했다.

이번 시즌은 금융소득종합과세와 주식양도소득세를 주제로 총 5편이 제작됐다. 이달 한 달간 매주 한 편씩 공개된다. 1강에서는 금융소득의 종류와 이자·배당소득을 다뤘다. 오는 9일 공개될 2강에서는 금융소득 종합과세의 원리와 절세 방안을 소개한다.

김태우 KB증권 자산관리(WM)투자상품본부장은 “투자에 필수적인 세무 지식을 간결한 영상으로 제작해 고객이 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 고객의 다양한 니즈를 반영한 자산관리 콘텐츠를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.

‘깨비 절세 스쿨’은 KB증권 유튜브 채널에서 시청할 수 있다. 절세전략·부동산·법률 등 전문 자문 콘텐츠는 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB M-able(마블)’에서도 확인할 수 있다.