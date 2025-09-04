‘김형석 교수의 인생 이야기’ 9∼12월 중 월 1회 서대문구청 6층 대강당서 열려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 구민을 위해 인문학과 예술이 어우러지는 특별한 무대를 준비했다.

구는 철학자인 김형석 연세대 명예교수가 9∼12월 중 매월 한 차례씩 4회에 걸쳐 구청 6층 대강당에서 인문학 특강을 연다고 4일 밝혔다.

강의는 ▲삶을 풍요롭게 만드는 생각의 힘 ‘인문학, 왜 지금 우리에게 필요한가’ (9/18) ▲신앙과 사유가 만나는 지점 ‘인문학과 종교, 서로를 비추는 두 거울’ (10/24) ▲행복한 삶을 위한 사유의 기술 ‘철학, 생각의 길을 걷다’ (11/19) ▲인문학이 열어가는 희망의 길 ‘역사를 읽고, 미래를 쓰다’ (12/17)란 주제로 이어진다.

시간은 모두 오후 2시∼3시 30분이며 현악 3중주 공연도 마련돼 음악까지 감상할 수 있다.

1920년 7월생으로 올해 우리 나이 106세임에도 왕성하게 집필과 강연 활동을 이어가고 있는 김형석 교수는 70년 넘은 서대문구민이기도 하다.

평소 주민을 대할 때면 ‘가족끼리 만난 것 같아 편하고 좋다’, ‘집안 같아서 하는 얘기다’라는 등의 표현으로 각별한 애정을 보여 이번 ‘김형석 교수의 인생 이야기’가 더욱 기대를 모은다.

김 교수는 철학과 역사, 종교를 아우르는 4회 연속 특강을 통해 인생을 의미 있게 살아갈 수 있게 하는 지혜를 청중들에게 전할 예정이다.

이성헌 서대문구청장은 “김형석 교수님의 연륜과 통찰을 직접 마주할 수 있는 흔치 않은 이번 기회를 통해 많은 분이 삶을 돌아보고 보다 행복한 미래를 설계할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

주민 누구나 수강할 수 있으며 서대문구청 홈페이지 공지사항을 통하거나 구청 행정지원과로 전화해 신청하면 된다.