9월 13일 ~ 10월 26일, 매주 주말 총 10회차 운영... 서울 한강마리나에서 ‘딩기요트’ 체험, 한강의 바람과 물살을 온몸으로... 초보자도 쉽고 재미있게 참여 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 오는 9월 13일부터 10월 26일까지 여의도 한강 서울마리나에서 가족이 함께 즐길 수 있는 수상레저 체험 프로그램 ‘2025 영등포 가족 요트 교실’을 운영한다.

이번 프로그램은 ‘수변 문화 활성화’ 사업 일환으로, 영등포의 대표 수변 자원인 한강을 활용한 지역 특화형 생활체육 프로그램이다.

참가자들은 돛과 바람의 힘만으로 움직이는 친환경 레저 스포츠인 ‘딩기요트’를 배우며, 도심에서는 쉽게 접할 수 없는 색다른 수상레저를 경험하게 된다.

교육은 요트 기본 구조와 조종 원리, 수상 안전 교육 등 이론 과정과 함께 딩기요트를 직접 조종하는 실습으로 초보자도 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 구성했다.

요트 교실은 매주 토, 일 총 10회차로 운영되며, 영등포구에 거주하는 초등학생 이상의 자녀를 둔 가족이 참여할 수 있다. 회차별 정원은 30명이며 참가비는 전액 무료다. 신청은 선착순으로 진행되며, 구청 누리집(홈페이지) ‘통합예약’을 통해 가능하다.

최호권 영등포구청장은 “가족 요트 교실은 영등포의 대표 수변 자원인 한강을 적극 활용해 구민이 직접 체험하고 즐길 수 있는 생활체육 프로그램”이라며 “앞으로도 한강을 중심으로 영등포만의 차별화된 생활체육 콘텐츠를 발굴해 구민이 일상 속에서 다양한 문화, 체육 경험을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.