- 대전시, 12~14일 꿈돌이하우스2호점 시식·포토존·굿즈 증정 이벤트

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 지역 대표 캐릭터 ‘꿈돌이’를 활용한 신제품 ‘꿈돌이 컵라면’을 오는 5일 본격 판매한다.

이번 컵라면은 출시 후 약 80만 개가 팔리며 높은 호응을 얻고 있는 ‘꿈돌이라면’의 인기에 힘입어 기획했으며, 출시를 기념한 다채로운 체험 이벤트가 마련돼 지역 관광과 소비 활성화를 이끌 것이란 기대다.

신제품 ‘꿈돌이 컵라면’은 대전에서만 직접 경험하고 구매할 수 있다. 남녀노소 누구나 간편하게 즐길 수 있는 컵라면 형태로, 묵직한 국물과 조화로운 토핑을 더해 휴대성과 맛을 동시에 잡았다. 용기 디자인에는 대전 대표 캐릭터 꿈돌이의 활기찬 이미지를 적용해 소장 가치도 높였다.

‘꿈돌이 컵라면’은 매콤한 스프로 반응이 좋았던 쇠고기맛으로 우선 출시되며, 가격은 개당 1900원이다. 제품은 대전역 3층 ‘꿈돌이와 대전여행’, 꿈돌이하우스, 트래블라운지, 신세계백화점 대전홍보관, GS25 등 주요 판매처에서 구매할 수 있다.

출시 기념 이벤트는 12일~14일까지 3일간 유성구 도룡동 엑스포과학공원 내 꿈돌이하우스 2호점에서 열린다. 행사 기간 ▷신제품 시식 ▷꿈돌이 포토존 ▷이벤트 참여자 굿즈·경품 증정 등 다양한 프로그램을 운영하며 컵라면을 활용한 게임 연계 콘텐츠도 마련한다.

이장우 대전시장은 “꿈돌이를 비롯한 꿈씨캐릭터 굿즈 매출 증대가 주변 상권·관광까지 연결하는 지역경제 활성화의 촉매가 되고 있다”며 “지역 캐릭터와 로컬푸드가 결합한 대전만의 재미와 맛으로 관광-소비 선순환을 이끌길 기대한다”고 말했다.