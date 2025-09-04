- 김태흠지사 정책설명회 개최…내년 확보 대상 사업 설명·지역 현안 건의

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 내년 정부예산 12조 원 시대 개막과 현안 해결을 위해 지역 여야 국회의원들과 함께 힘을 모아 나아가기로 뜻을 모았다.

도는 4일 서울 국회도서관 소회의실에서 지역 국회의원 초청 정책설명회를 개최했다.

이날 정책설명회에는 문진석·이재관·이정문·장동혁·성일종·황명선·어기구·강승규 의원 등 지역 국회의원과 김태흠 지사, 박정주·전형식 행정·정무부지사, 실국원장 등 30여 명이 참석했다.

정책설명회는 도정 현안 및 주요 정부예산 확보 대상 사업 설명, 지역 현안 협의 등의 순으로 진행했다.

이 자리에서 도는 지역 국회의원들에게 ▷내년 정부예산 건의 29건 ▷지역 현안 및 주요 법안 21건을 설명하며, 적극적인 협조를 요청했다.

먼저 주요 정책예산 확보 건의 사업으로는 ▷충남대 내포캠퍼스 설립 ▷축산환경관리원 청사 건립 ▷한국생명공학연구원 서산분원 설치 ▷백제고도 역사 문화도시 조성 전략계획 수립용역 ▷지능형 센서 Spin-on 지원센터 구축 ▷그린반도체 공정 테스트베드 기반구축 ▷ CCU 메가프로젝트 ▷충남 수산식품 클러스터 조성 ▷성거-목천(국도1호) 건설 ▷국립청소년디딤센터 충남 건립 등 29건을 설명했다.

지역 현안으로는 ▷충남혁신도시 수도권 공공기관 조속 이전 ▷청양·부여 지천 기후대응댐 조성 ▷제2중앙경찰학교 충남 설립 ▷미래자동차 인공지능 전환(AX) 대응 생태계 구축 ▷철강·석유화학산업분야 산업위기 선제대응지역 지정·후속조치 ▷석탄화력발전소 폐지지역 지원에 관한 특별법 제정 ▷대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법 제정 등을 설명하며 적극적인 지원 필요성을 강조했다.

김태흠 지사는 “내년 정부예산 목표를 12조 3000억원으로 설정하고 적극적인 활동을 펼쳐 온 결과, 정부예산안에 전년도 정부예산 대비 1조 36억원이 증가한 11조 9297억 원이 반영됐다”며 지역 국회의원들의 관심과 지원에 대한 감사의 뜻을 전했다.

김 지사는 이어 “ 충남대 내포캠퍼스 설립, 국립 치의학연구원 천안 설립 등 일부 사업들은 국회 심의 과정에서 추가 반영이 필요하다”며 앞으로도 지속적인 협조와 적극적인 역할을 요청했다.