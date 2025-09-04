독일 IFA 2025서 ‘현실이 된 미래 일상’ 선보여 스마트싱스가 취침시간 추천, 가전 알아서 제어 하반기 출시하는 2025년형 로봇청소기도 전시

[헤럴드경제(베를린)=김현일 기자] #.1 잠들기 전 스마트폰으로 ‘굿나잇 모드’를 실행하자 삼성 스마트싱스에 연결된 TV와 조명이 꺼지고 에어컨과 공기청정기는 저소음 운전으로 바뀌었다.

#2. 내일 아침 기상 시간을 입력하자 스마트싱스가 잠에 들어야 할 최적의 시간을 추천해줬다.

삼성전자는 5~9일(현지시간) 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025에서 ‘AI 홈, 미래 일상을 현실로’라는 주제를 내걸고 더 강력해진 AI 서비스와 제품을 공개한다.

메세 베를린 내 단독 전시장인 시티 큐브 베를린에 업계 최대 규모인 6235㎡(약 1886평)의 공간을 마련한 삼성전자는 ‘AI 홈’을 통해 그동안 상상으로만 그렸던 미래 일상이 현실로 다가오고 있음을 보여줄 예정이다.

전시관은 ‘AI 홈 리빙’ 존과 ‘AI 홈 인사이드’ 존으로 구성됐다.

‘AI 홈 리빙’ 존에서는 사용자의 건강 관리에 필수적인 ‘수면’과 ‘영양’을 간편하게 관리하고 개선할 수 있는 스마트싱스 솔루션을 만나볼 수 있다. 스마트싱스는 갤럭시 워치나 링을 통해 수집한 수면 데이터와 사용자가 설정한 목표 기상 시간을 기반으로 잠에 들어야 할 최적의 시간을 추천해 준다.

패밀리허브 냉장고의 ‘AI 비전 인사이드’ 기능도 확인할 수 있다. 식자재를 넣는 순간 이를 자동 인식하고 보관기한을 관리해줄 뿐만 아니라 식자재에 맞는 레시피를 추천해준다.

‘AI 홈 인사이드’ 존에서는 올해 하반기 출시 예정인 2025년형 로봇청소기를 미리 볼 수 있다. 무색의 투명한 액체까지 인식하고, 액체가 있는 구역을 물걸레로 청소하거나 피할 수 있는 것이 특징이다. 구석에 다다르면 브러시와 물걸레가 뻗어 나와 청소하는 ‘팝 아웃 콤보’ 기능도 탑재했다.

사용자의 질문을 이해하고 대화하듯 정보를 알려주는 ‘비전 AI 컴패니언’도 경험할 수 있다. AI 버튼을 누르면 자연스러운 대화를 통해 시청 중인 TV 콘텐츠 정보를 실시간으로 찾아주고, 날씨나 뉴스 등 다양한 질문에 대해 가장 적절한 답변을 제공한다.

TV에 마이크로소프트의 생성형 AI ‘코파일럿’을 탑재한 삼성전자는 구글·퍼플렉시티 등 글로벌 AI 기업들과의 파트너십을 강화해 더욱 고도화된 비전 AI 컴패니언 경험을 제공한다는 계획이다.

이밖에 색 재현력과 명암 표현력이 우수한 115인치 마이크로 RGB TV와 이동형 스크린 ‘더 무빙스타일’, 18시간 사용 가능한 배터리와 바퀴, 손잡이가 장착된 스피커 ‘사운드 타워’를 공개한다. 더 무빙스타일은 화면만 떼어내 킥 스탠드로 테이블이나 식탁 등 어디서든 쉽게 사용할 수 있는 것이 특징이다.

에너지 효율을 중시하는 유럽 소비자들을 위해 효율적으로 에너지를 사용하는 제품들도 소개한다. 유럽 에너지 소비효율 최고등급(A등급)보다 에너지 사용량을 65% 추가 절감할 수 있는 세탁기를 선보인다.

‘AI 비즈니스 솔루션’ 존에서는 스마트싱스 프로를 통해 매장, 오피스, 복합단지 등 다양한 분야에서 원격으로 디바이스와 에너지를 관리하는 기업형 비즈니스 설루션을 선보인다.

삼성전자는 이번 IFA 2025 기간 복합 쇼핑몰 베를린 유로파 센터에 AI 홈을 체험할 수 있는 전시 공간 등을 마련해 삼성전자가 추구하는 ‘AI 홈’을 소개할 예정이다.