독일 IFA 2025서 ‘현실이 된 미래 일상’ 선보여

스마트싱스가 취침시간 추천, 가전 알아서 제어

하반기 출시하는 2025년형 로봇청소기도 전시

오는 5일부터 9일(현지시간) IFA 2025가 열리는 독일 베를린 메세 베를린의 시티큐브 베를린에 위치한 삼성전자 전시관에서 삼성전자 모델이 ‘AI 홈 리빙’ 존을 소개하고 있다. [삼성전자 제공]
[헤럴드경제(베를린)=김현일 기자] #.1 잠들기 전 스마트폰으로 ‘굿나잇 모드’를 실행하자 삼성 스마트싱스에 연결된 TV와 조명이 꺼지고 에어컨과 공기청정기는 저소음 운전으로 바뀌었다.

#2. 내일 아침 기상 시간을 입력하자 스마트싱스가 잠에 들어야 할 최적의 시간을 추천해줬다.

삼성전자는 5~9일(현지시간) 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025에서 ‘AI 홈, 미래 일상을 현실로’라는 주제를 내걸고 더 강력해진 AI 서비스와 제품을 공개한다.

메세 베를린 내 단독 전시장인 시티 큐브 베를린에 업계 최대 규모인 6235㎡(약 1886평)의 공간을 마련한 삼성전자는 ‘AI 홈’을 통해 그동안 상상으로만 그렸던 미래 일상이 현실로 다가오고 있음을 보여줄 예정이다.

전시관은 ‘AI 홈 리빙’ 존과 ‘AI 홈 인사이드’ 존으로 구성됐다.

‘AI 홈 리빙’ 존에서는 사용자의 건강 관리에 필수적인 ‘수면’과 ‘영양’을 간편하게 관리하고 개선할 수 있는 스마트싱스 솔루션을 만나볼 수 있다. 스마트싱스는 갤럭시 워치나 링을 통해 수집한 수면 데이터와 사용자가 설정한 목표 기상 시간을 기반으로 잠에 들어야 할 최적의 시간을 추천해 준다.

패밀리허브 냉장고의 ‘AI 비전 인사이드’ 기능도 확인할 수 있다. 식자재를 넣는 순간 이를 자동 인식하고 보관기한을 관리해줄 뿐만 아니라 식자재에 맞는 레시피를 추천해준다.

IFA 2025가 열리는 독일 베를린 메세 베를린의 시티큐브 베를린에 위치한 삼성전자 전시관에서 삼성전자 모델이 로봇청소기 신제품 ‘비스포크 AI 스팀’을 소개하고 있다. [삼성전자 제공]
‘AI 홈 인사이드’ 존에서는 올해 하반기 출시 예정인 2025년형 로봇청소기를 미리 볼 수 있다. 무색의 투명한 액체까지 인식하고, 액체가 있는 구역을 물걸레로 청소하거나 피할 수 있는 것이 특징이다. 구석에 다다르면 브러시와 물걸레가 뻗어 나와 청소하는 ‘팝 아웃 콤보’ 기능도 탑재했다.

사용자의 질문을 이해하고 대화하듯 정보를 알려주는 ‘비전 AI 컴패니언’도 경험할 수 있다. AI 버튼을 누르면 자연스러운 대화를 통해 시청 중인 TV 콘텐츠 정보를 실시간으로 찾아주고, 날씨나 뉴스 등 다양한 질문에 대해 가장 적절한 답변을 제공한다.

TV에 마이크로소프트의 생성형 AI ‘코파일럿’을 탑재한 삼성전자는 구글·퍼플렉시티 등 글로벌 AI 기업들과의 파트너십을 강화해 더욱 고도화된 비전 AI 컴패니언 경험을 제공한다는 계획이다.

IFA 2025가 열리는 독일 베를린 메세 베를린의 시티큐브 베를린에 위치한 삼성전자 전시관에서 삼성전자 모델이 세계 최초 115형 마이크로 RGB TV를 소개하고 있다. [삼성전자 제공]
이밖에 색 재현력과 명암 표현력이 우수한 115인치 마이크로 RGB TV와 이동형 스크린 ‘더 무빙스타일’, 18시간 사용 가능한 배터리와 바퀴, 손잡이가 장착된 스피커 ‘사운드 타워’를 공개한다. 더 무빙스타일은 화면만 떼어내 킥 스탠드로 테이블이나 식탁 등 어디서든 쉽게 사용할 수 있는 것이 특징이다.

에너지 효율을 중시하는 유럽 소비자들을 위해 효율적으로 에너지를 사용하는 제품들도 소개한다. 유럽 에너지 소비효율 최고등급(A등급)보다 에너지 사용량을 65% 추가 절감할 수 있는 세탁기를 선보인다.

‘AI 비즈니스 솔루션’ 존에서는 스마트싱스 프로를 통해 매장, 오피스, 복합단지 등 다양한 분야에서 원격으로 디바이스와 에너지를 관리하는 기업형 비즈니스 설루션을 선보인다.

삼성전자는 이번 IFA 2025 기간 복합 쇼핑몰 베를린 유로파 센터에 AI 홈을 체험할 수 있는 전시 공간 등을 마련해 삼성전자가 추구하는 ‘AI 홈’을 소개할 예정이다.


