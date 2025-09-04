아니쉬 카푸어·박서보·바바라 크루거 등 작품 다수 판매 김혜경 여사·오세훈 시장·양종희 회장 등 정·재계 인사 방문

[헤럴드경제=김현경 기자] 미술시장 불황에도 국내 최대 아트페어 ‘키아프 서울(Kiaf SEOUL)’ 개막 당일 관람객이 지난해보다 크게 늘며 예상보다 선전했다.

키아프 서울 사무국에 따르면 VIP·PRESS 프리뷰 데이인 3일 관람객은 9600명으로 전년 대비 30% 증가했다.

주요 작가들의 작품도 첫날부터 주인을 찾았다.

국제갤러리는 아니쉬 카푸어의 ‘Organic Green to Clear’를 12억원대, 박서보의 ‘묘법’을 4억원대에 팔았고, 스위스 작가 우고 론디노네의 돌 설치 작품 시리즈 모두 판매했다.

갤러리 제이원은 바바라 크루거의 5억원대 작품과 박준우 작가의 120호 사이즈 대형 작품을 판매하는 데 성공했다.

갤러리 델레이브는 전속 작가 아야코 록카쿠의 핑거 페인팅 작품 3점을 8000만~3억원대에 팔았다.

선화랑에선 이정지의 200호 작품(1억6000만원)을 비롯해 이영지, 김정수, 강유진 등 여러 작가의 작품이 새 컬렉터를 찾아갔다.

키다리갤러리는 중견 작가 최형길의 작품 6점과 신진 작가 임일민의 작품 10점을 완판했다.

갤러리SH는 Backside works의 5개 작품을 총 1억1000만원대에 판매했다.

학고재갤러리에선 엄정순의 작품이 6000만원, 김재용 작가의 작품 30여 점이 총 5000만원대에 팔렸다.

금산갤러리는 김은진 작가의 작품 ‘신의 자리_인산인해’가 6000만원대에 판매됐다.

갤러리 스클로에선 신상호, 김남두, 토시오 이에즈미의 작품 등 총 9000만원대 판매고를 올렸다.

갤러리 박영은 김덕기 작가의 50호 작품 포함 6점을 총 1억3000만원대에 판매했다.

가나아트는 시오타 치하루, 최종태, 박석원, 에디강의 작품 등을 새 주인에게 넘겼다.

이날 개막 기념 포토콜 행사에는 이재명 대통령 부인 김혜경 여사와 구자열 키아프 조직위원장, 이성훈 한국화랑협회 회장, 김영수 문화체육관광부 차관, 사이먼 폭스 프리즈 대표, 패트릭 리 프리즈 서울 디렉터, 김성희 국립현대미술관 관장 등 주요 인사들이 참석해 국내 최대 아트페어 개최를 축하했다.

김혜경 여사는 축사에서 “최근 K-컬처의 위상이 높아지면서 전국의 미술관이나 갤러리에도 외국인 관람객이 대폭 늘었다”며 “세계적인 갤러리와 재능 있는 작가들이 한 데 모여 빚어내는 예술의 향연이 서울을 더욱 활기차고 매력적인 도시로 만들어 줄 것”이라고 격려했다.

구자열 키아프 조직위원장은 개회사에서 “키아프는 이제 아시아를 대표하는 아트페어를 넘어, 세계가 주목하는 예술 플랫폼으로 자리매김하고 있다. 특히 프리즈와의 공동 개최를 이어 오며 서울은 글로벌 아트 마켓의 중요한 축으로 확고히 자리잡고 있다”며 “국내외 수많은 컬렉터와 미술 관계자들이 서울을 찾는 지금의 모습은, 그동안 우리가 함께 쌓아 온 신뢰와 가능성의 결과”라고 밝혔다.

이어 “특히 올해의 주제는 공진이다. 세계 경제의 불확실성이 계속되며 예술계도 그 영향을 겪고 있지만 예술이 세대와 지역, 매체를 넘어 소통하고 공명할 수 있는 힘을 지닌 만큼, 이번 전시 역시 그 어느 해보다 깊은 울림을 전할 것이라 기대한다”고 전했다.

VIP·PRESS DAY로 운영된 개막 첫날부터 키아프 전시장은 관람객들로 북적였다. 컬렉터 뿐만 아니라 글로벌 미술계 주요 인사들도 다수 방문해 눈길을 끌었다. 특히 올해는 영국 테이트모던, 미국 휴스턴미술관, 일본 모리미술관 등 전 세계 10여 개국 20여 개 미술관 및 재단 관계자들이 참석해, 한국 미술에 대한 높아진 국제적 관심과 키아프의 위상을 실감케 했다.

이 밖에도 키아프의 리드 파트너 KB금융그룹의 양종희 회장, 오세훈 서울시장, 신동빈 롯데그룹 회장, 구자용 E1 회장, 윤영달 크라운해태 회장, 김희근 벽산엔지니어링 회장 등 정·재계 주요 인사들과 KB 홍보모델 김연아, 그룹 방탄소년단(BTS)의 RM, 배우 소지섭, 전혜빈 등 셀럽들의 방문도 이어졌다. 키아프의 아트 워커인 김희선과 고수 역시 페어를 찾아 갤러리 부스를 방문해 작품을 관람했다.