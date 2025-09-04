AI홈 허브 ‘씽큐 온’ 중심으로 가전의 오케스트라 선보여 에너지 효율 잡은 AI 가전으로 유럽 고객도 잡으러 나선다

[헤럴드경제(베를린)=박지영 기자] LG전자는 5일부터 닷새간 열리는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2025’에서 연내 출시 예정인 AI(인공지능)홈 허브 ‘LG 씽큐 온(ThinQ ON)’을 중심으로 생활 속 스마트홈 경험을 직접 체험할 수 있는 공간을 선보인다. 동시에 역대 최대 규모 B2B(기업간 거래) 상담 공간을 마련해 유럽 시장 공략을 본격화한다.

올해는 3,745㎡ 규모 전시 공간에서 ‘LG AI 가전의 오케스트라(LG AI Appliances Orchestra)’를 주제로 전시를 선보인다. 전시관에서는 일상에 바로 적용 가능한 ‘LG AI홈’ 체험존과 유럽 라이프스타일 맞춤형 AI 가전 신제품 25종을 공개한다.

AI홈 허브 상용화로 실생활에서 활용

LG전자는 이번 전시에서 ‘LG 씽큐 온’이 가전과 IoT 기기, 외부 서비스를 연동해 고객의 다양한 생활 요소를 맞춤 조율하는 AI홈 솔루션을 소개한다.

전시관 입구에는 ‘LG AI홈’을 오케스트라 공연에 빗대어 표현한 연출 공간이 관람객을 맞이한다.

가로 폭 20m의 미디어월을 배경으로 총 21대의 AI 가전을 오케스트라 공연장처럼 배치하고, 미디어월 속 ‘LG 씽큐 온’의 지휘 아래 다양한 가전들이 서로 연결되는 미디어 아트를 더해 고객과 교감하며 고객의 일상을 업그레이드하는 ‘LG AI홈’을 형상화했다.

전시장 내부 ‘AI홈 솔루션 존’에서는 다양한 라이프스타일을 배경으로 고객들이 실제 일상에서 실현할 수 있는 AI홈 경험을 제시한다.

요리, 휴식, 캠핑 등 일상 상황에서 ‘LG 씽큐 온’이 집 안 가전과 IoT 기기를 제어하는 것은 물론, AI홈 플랫폼 ‘LG 씽큐 AI’로 ▷기존 가전에 새로운 AI 기능을 지속 업그레이드하는 ‘씽큐 업’ ▷고장·이상징후 등 제품 상태를 손쉽게 관리하는 ‘씽큐 케어’ 등 서비스 시연도 관람객 대상으로 진행한다.

소비자 전시관은 “집이 나를 이해한다”는 경험을 전면에 내세웠다. 주방에서 “영양 균형이 좋은 메뉴 추천해줘”라고 말하면 씽큐 온이 레시피를 검색하고 오븐을 자동 예열한다. 휴식 공간에서는 사용자의 목소리를 인식해 조명·온도·음악을 조절하며 맞춤형 분위기를 연출한다. 또 AI 모빌리티 공간 설루션 ‘슈필라움’을 통해 집 밖에서도 가전을 제어하고, 에너지 사용 현황을 확인할 수 있다. 집과 모빌리티를 넘나들며 ‘LG AI홈’으로 연결되는 것이다.

관람객이 직접 ‘LG AI홈’을 경험할 수 있는 체험 프로그램도 운영된다. 1인 가구, 신혼부부, 기숙사 등 다양한 시나리오 공간에서 ‘LG 씽큐 온’과 가전을 활용하면, 개인별 체험 데이터를 기반으로 한 ‘AI 일상 분석 리포트’를 제공받을 수 있다.

유럽 고객 맞춤 AI 가전 대거 공개

동시에 LG전자는 약 1762㎡ 규모의 B2B 고객을 위한 상담 공간도 운영한다. 역대 최대 수준으로, 현지 유통업체와 파트너사를 초청해 새로운 AI 가전, 핵심 부품 솔루션을 소개하고 협력 기회를 논의한다. 북미와 함께 세계 최대 프리미엄 가전 시장으로 꼽히는 유럽에서 AI 가전 생태계를 확장하기 위한 전략적 행보다.

유럽 시장에 맞춘 제품 최적화도 눈길을 끌었다. 냉장고는 좁은 가옥 구조를 고려한 제로 클리어런스 힌지를 적용해 공간 효율을 높였고, 프렌치 도어의 높이도 유럽 사람들의 평균 키를 고려해 기존 제품 대비 80mm가량 키웠다.

세탁기와 건조기에는 유럽 고객의 코스 사용 패턴이 다양하다는 점을 반영해 제어부가 LCD(액정표시장치) 디스플레이로 구성된 라인업을 늘렸다.

청소기 신제품 라인업도 선보인다. 위생과 편의성, 공간과 조화를 이루는 디자인까지 갖춘 로봇청소기 신제품 빌트인형 ‘히든 스테이션’과 프리스탠딩형 ‘오브제 스테이션’과 함께 무선 청소기 신제품 2종도 전시된다.

특히 LG전자는 ‘히든 스테이션’을 주방 가전들과 함께 배치해, 싱크대 걸레받이 부분에 설치하면 사용하지 않을 때 마치 집 안에 로봇청소기가 없는 듯한 디자인을 강조했다. ‘오브제 스테이션’ 역시 테이블 디자인을 적용해 침실, 거실 등 원하는 공간에 설치하면 제품이 쏙 들어가 보이지 않는다. 특히 세계 최초로 로봇청소기 본체와 스테이션 모두에 스팀 기능을 적용해 청소 성능과 위생 관리의 편의성을 한층 끌어올렸다.

유럽 고객의 가전 사용 경험을 고려한 유럽 전용 ‘LG 컴포트 키트’도 만나볼 수 있다. LG전자는 이번 전시에서 유럽향 24인치형 세탁기 및 건조기에 꼭 맞는 크기의 ‘이지핸들’ 2종과 ‘이지볼’ 등을 선보인다.

이 밖에 세계 최초 무선·투명 TV ‘LG 시그니처 올레드 T(LG SIGNATURE OLED T, 모델명 77T4)’도 전시된다. LG전자는 지난해 북미에 이어 올해 유럽에서 ‘시그니처 올레드 T’를 출시하며 주요 프리미엄 시장을 공략 중이다.

류재철 LG전자 HS사업본부장은 “‘IFA 2025’는 유럽 생활가전 시장이 고효율 가전과 AI홈 솔루션으로 재편되는 기점이 될 것”이라며 “고객의 삶과 유기적인 조화를 이루는 ‘LG AI홈’ 솔루션과 유럽 고객들에게 꼭 맞는 제품들로 차별화된 고객 가치를 제시하겠다”라고 말했다.