발산역 마곡문화의 거리서 9월 6일부터 10월 19일까지 운영 ‘이동하는 인간’ 테마로 1500권 도서, 다채로운 문화 프로그램 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)가 실내 공간에 머물던 도서관을 야외로 확장하는 ‘하늘품은 야외도서관’을 운영한다.

이번 야외도서관은 발산역 1번 출구 마곡문화의 거리에 조성되며, 오는 6일부터 10월 19일까지 총 15회에 걸쳐 운영된다.

9월에는 금·토·일요일 주 3회, 10월에는 토·일요일 주 2회 운영되며, 개막식은 6일 오전 11시에 열린다.

운영시간은 금요일 오후 4시부터 9시까지, 토·일요일은 오전 11시부터 오후 6시까지다.

구는 서울의 관문 도시라는 지역적 특성과 김포공항, 마곡산업단지 등의 입지 여건을 고려해 ‘이동하는 인간(호모 모벤스)’을 주제로 선정했다.

세부 주제는 ‘공간의 이동(여행)’, ‘시간의 이동(인생)’, ‘기술의 이동(AI)’ 등 3개 분야로 나누어 구립도서관 사서가 추천한 1500권의 도서를 서가에 배치할 예정이다.

전체 공간은 두 개 블록으로 구성됐다. 첫 번째 블록은 발산역 1번 출구 인근 보도에 비행기 모양 책장과 특색 있는 벤치를 배치한 야외 독서공간 ‘리딩존’이다.

두 번째 블록에는 주제가 있는 서가와 함께 주말 오후 3시를 책임질 체험·강연·공연이 이루어지는 프로그램 운영 공간을 마련했다.

또 청년 예술인과 연계한 마술, 기타 연주, 요들송 등 풍성한 공연으로 책읽는 재미를 더할 예정이다.

지역 유관기관과의 협력을 통한 체험 부스도 운영된다. 교보문고의 ‘헌 책 줄게, 새 책 다오’ 이벤트, 예스24의 ‘손글씨 필사 이벤트’를 비롯해 별빛우주과학관의 ‘태양관측 안경 만들기’, 서울창업허브 입주기업 피터페터의 ‘AI 활용 반려동물 건강 관리 체험’ 등 유익한 프로그램이 마련돼 있다.

구는 행사의 안전한 운영을 위해 안전관리본부를 설치하고 안전요원 15명을 상시 배치한다. 우천·강풍 등 기상 상황에 따라 단계별 대응계획을 수립하고 경찰·소방서·의료기관 등 유관기관과 긴밀한 협조체계를 유지한다.

진교훈 구청장은 “하늘품은 야외도서관은 일상 공간 속에서 책과 문화를 만나는 새로운 방식”이라며 “아이부터 어르신까지 모두가 함께 즐기는 독서문화 축제가 되길 바란다”고 말했다.