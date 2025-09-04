서울시 ‘어린이집 아동성장 예측관계 프로그램 시범사업’ 공모사업 최종 선정 AI 기반 맞춤형 성장 관리 서비스 제공… 부모·보육교직원 지원 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(이수희 구청장)는 서울시 추진 ‘어린이집 아동성장 예측관계 프로그램 시범사업’ 공모사업에 강동구육아종합지원센터가 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 최근 아이들의 생활환경 변화와 발달 특성을 반영해, 빅데이터와 인공지능(AI)을 활용하여 성장 과정을 과학적으로 분석, 혹시 모를 이상 신호를 조기에 발견할 수 있도록 돕는 AI 기반 성장 관리 프로그램이다.

특히, 단순한 건강검진이 아닌 아이의 개별적 발달 특성과 생활 습관을 고려한 개별 성장 리포트와 맞춤형 가이드를 제공한다는 점에서 차별성을 갖는다.

이를 통해 부모는 자녀의 현재 성장 상태와 앞으로의 발달 방향을 이해할 수 있으며, 보육교직원은 아이의 성장 발달을 세심하게 살펴 맞춤형 보육을 실천할 수 있게 된다.

강동구는 어린이집 재원 아동 50명을 대상으로 프로그램을 운영할 예정이며, 어린이집을 선정한 후 아동 1인당 약 50만 원 상당의 맞춤형 성장 관리 서비스를 지원할 계획이다

이수희 강동구청장은 “이번 사업을 통해 우리 아이들의 성장 문제를 조기에 발견하고 맞춤형 지원을 제공함으로써 학부모와 보육교직원의 걱정을 덜 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 아이들의 건강한 성장을 돕는 보육환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

강동구는 이번 사업을 계기로 AI와 데이터 기반 기술을 접목한 보육 정책으로 한층 더 발전시켜 ‘아이들이 건강하고 안전하게 성장할 수 있는 도시, 부모가 믿고 아이를 맡길 수 있는 도시’로 나아갈 계획이다.