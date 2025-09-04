방송에서 포착된 ‘핫 마이크’ 대화 푸틴 “장기 이식으로 불멸 가능”…시진핑 “150세 시대 올 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 3일 베이징에서 열린 전승절 열병식에서 나란히 모습을 드러낸 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 장기 이식과 불멸(immortality)을 주제로 나눈 대화가 ‘핫 마이크’(hot mic)에 포착됐다고 뉴욕타임스(NYT), 로이터통신 등이 보도했다.

핫 마이크란 공식 석상에서 마이크가 켜져 있는 줄 모르고 한 사담이나 농담이 의도치 않게 공개되는 상황을 뜻한다.

뜻밖의 대화는 두 정상이 김정은 북한 국무위원장을 비롯한 20여 개국 정상들과 함께 열병식을 참관하기 위해 톈안먼 망루(성루)로 이동하는 과정에서 이뤄졌다.

시 주석과 푸틴 대통령이 김 위원장과 함께 선두에 서서 이동하는 모습은 중국 관영 CCTV 생중계 화면에 담겼다. 당시 화면에는 푸틴 대통령의 통역사가 중국어로 “생명공학은 계속 발전하고 있다”고 말하는 장면이 잡혔다고 로이터는 전했다. 이어 알아듣기 어려운 대목 뒤에 같은 통역사가 “인간의 장기는 계속 이식될 수 있다. 오래 살수록 젊어지고, 심지어 불멸에 도달할 수도 있다”고 덧붙였다.

이에 시 주석은 화면 밖에서 중국어로 “이번 세기 안에 인간이 150세까지 살 수 있을 것이라는 전망도 있다”고 답했다.

김 위원장은 웃으며 두 정상 쪽을 바라보는 모습이 포착됐지만, 대화 내용이 그에게도 통역됐는지는 확인되지 않았다. CCTV 영상에서도 푸틴 대통령의 러시아어 발언은 명확히 들리지 않았다고 로이터는 설명했다.

또 시 주석이 말을 시작하자 화면은 톈안먼 광장 전경으로 전환되며 음성이 희미해졌고, 약 30초 뒤 시 주석과 푸틴 대통령, 김 위원장이 망루로 향하는 계단을 오르는 모습이 다시 화면에 잡혔다.

로이터는 이와 관련해 러시아 정부와 중국 외교부, CCTV에 논평을 요청했으나 즉각적인 답변을 받지 못했다고 전했다.

시 주석과 푸틴 대통령은 모두 만 72세 동갑이다. 시 주석은 1953년 6월생으로 2012년 집권 이래 3연임하며 13년째 권좌를 지키고 있으며, 1952년 10월생인 푸틴 대통령은 올해 5연임을 확정하며 ‘현대판 차르’로 군림하고 있다.