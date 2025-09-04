송파구, 6일 오후 3시 서울놀이마당서 (사)송파민속보존회 주관 전통공연 개최 송파산대놀이, 줄타기, 씨름, 민요, 풍물놀이 등 즐길거리 다양…누구나 예약 없이 관람

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 백중(百中)날인 6일 오후 3시 서울놀이마당(삼학사로 136)에서 제33회 ‘송파백중놀이’를 개최한다.

농경사회였던 우리나라에서는 예로부터 한 해 논매기가 마무리되는 음력 7월 15일 백중날이면 고된 농사일을 내려놓고 다양한 음식과 놀이를 즐기며 심신을 달래는 ‘백중놀이’를 즐겼다.

특히, ‘송파백중놀이’는 농촌 지역과는 확연히 다른 도시형 백중놀이의 특징을 갖고 있다. 약 200 년 전 한강 변 상업 중심지였던 송파장 상인들이 손님들을 모으려는 목적으로 전문 놀이패를 불러 큰 잔치를 벌였던 것이 시초이기 때문이다.

‘송파백중놀이’는 1925년 한강 대홍수로 인해 송파 일대가 백사장으로 폐허화되며 명맥이 끊길 뻔했으나, 지난 1989년 (사)송파민속보존회의 첫 공연을 시작으로 복원됐다. 이후 올해까지 33번째 정기 공연을 이어오며 서울 유일하게 원형 그대로 전승·보전되고 있는 송파 고유의 전통문화유산이다.

6일 열리는 정기 공연에서는 ▲송파산대놀이를 비롯해 평소 도심에서 보기 힘든 이색적인 볼거리를 즐길 수 있다. ▲줄타기 ▲씨름 ▲민요 ▲풍물놀이까지 신명 나는 무대가 120분간 이어진다. 별도 예매 없이 누구나 자유롭게 무료로 관람할 수 있다.

아울러, ‘송파백중놀이’를 주관하는 (사)송파민속보존회는 국가무형유산 제49호 ‘송파산대놀이’, 서울특별시무형유산 제3호 ‘송파다리밟기’를 보유한 단체로, 지역 전통문화 보존에 앞장서고 있다.

구는 서울놀이마당을 지난해 40년 만에 대수선 공사를 통해 최신 기술을 접목한 전통 연희시설로 탈바꿈한 바 있다. 올 8월에는 냉방시설까지 완비함으로써 혹서기에 한층 쾌적한 관람환경을 제공 중이다.

서강석 송파구청장은 “소중한 송파 고유의 전통문화가 잘 전승되어 오는 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “다가오는 백중날에는 더 많은 구민이 전통 놀이와 프로그램에 참여하셔서 전통문화의 소중함과 즐거움을 느끼는 기회가 되길 바란다”고 전했다.