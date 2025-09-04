금융위, ‘소상공인 금융지원 간담회’ 개최 금리 낮추고 한도 높인 맞춤형 특별 자금 대출 갈아타기 등 금리경감 3종 세트도

[헤럴드경제=김벼리 기자] 성실상환 소상공인 대상 금리 부담 인하 등의 특별 신규자금 10조원이 공급된다. 개인사업자 대출 갈아타기 서비스 등 소상공인의 금융비용 부담을 완화하기 위한 ‘금리경감 3종 세트’도 제공된다.

금융위원회는 4일 오전 소상공인연합회에서 ‘소상공인 금융지원 간담회’를 열었다. 이날 행사에는 권대영 금융위 부위원장과 송치영 소상공인연합회장을 비롯해 중소기업은행, 신용보증기금, 서민금융진흥원, 신용정보원 등의 유관 기관과 은행권, 상호금융업권, 핀테크 업권 등 금융권 관계자들이 참석했다.

이날 간담회에서는 소상공인 신규자금 금융지원 방안과 소상공인 금융비용 부담 완화 개선방안, 은행권 폐업지원 강화 방안 등 세 가지 안건이 발표됐다.

우선 금융위는 기업은행과 신보의 ’소상공인 더드림(The Dream)’ 패키지를 통해 성실상환자를 대상으로 금리는 낮추고 한도는 높인 맞춤형 특별 신규자금을 10조원 규모로 공급한다. 특히, 성실상환 소상공인이 더 낮은 비용으로 이용할 수 있도록 우대금리와 우대보증료를 각각 최대 0.5%포인트, 0.3%포인트씩 추가로 인하한다. 동일한 신용·재무조건에서 추가 자금을 조달하도록 있도록 상품별 대출한도를 상향하고, 한도 기준도 완화한다.

세부적으로는 창업 7년 이내 소상공인에 대해 기업은행을 통해 시설·운전 자금과 컨설팅 등 총 2조원의 특별지원을 시행한다. 또한 성장이 유망한 소상공인에 대해서는 총 3조5000원 규모의 자금을 지원하고, 경영애로 심화에 대비한 긴급 특별자금 4조5000억원도 집행할 계획이다.

또한 지난해 12월 ‘은행권 소상공인 금융지원 방안’의 하나로 발표한 ‘소상공인성장촉진보증’도 이달 말부터 지역별로 순차 출시한다. 경쟁력 있는 소상공인에 대해 총 3조3000억원의 대출을 공급하는 내용이 핵심이다. 이 밖에도 은행권은 협악 보증 등을 통해 올해 하반기부터 내년 상반기까지 총 85조1000억원의 자금을 집중적으로 공급할 방침이다.

소상공인의 금융비용 부담을 완화하는 방안도 추진한다. 이를 위해 금융위는 ▷개인사업자 대출 갈아타기 서비스 도입 ▷금리인하요구권 활성화 ▷중도상환수수료 개편방안 상호 금융권 확대 등 ‘금리경감 3종 세트’를 마련했다.

우선 개인사업자 대출에도 온라인 갈아타기 서비스를 도입한다. 차주의 상황에 맞는 대출 상품의 비교추천이 가능하도록 전산시스템을 구축해 내년 1분기 중 은행권을 중심으로 서비스를 개시할 예정이다. 이후 참여 업권과 대상 상품을 확대할 계획이다.

금리인하권의 실효성도 개선한다. 개인 마이데이터 사업자를 활용해 차주를 대신해 요구권을 행사할 수 있도록 하고, 요구가 수용되지 않으면 차주별로 은행 신용등급을 높일 수 있는 정보를 맞춤형으로 제공할 계획이다. 개인사업자대출 비대면 신청채널 등도 모든 업권으로 확대한다. 또한 중도상환수수료에 대출 조기 상환에 따른 실비용만을 반영하도록 한 ‘중도상환수수료 개편 방안’을 상호금융권으로 확대한다. 내년 1월 신규계약부터 적용할 방침이다.

은행권의 폐업 소상공인 지원도 강화한다. 폐업지원대환대출 지원 대상을 기존 ‘2024년 12월 이전 대출’에서 ‘2025년 6월 이전 대출’로 확대한다. 복수사업장을 모두 폐업하는 경우에도 대환대출을 지원한다. 저금리 철저기원금 지원대출을 신설하고, 연체가 없는 소상공인에 대해서는 만기까지 대출 일시상환을 요구하지 않는 내용을 모든 은행권 지침에 명문화한다.

금융위는 향후 현장체감형, 소비자 친화적 금융정책 과제를 발굴하기 위한 전담조직을 6일 구성하고 현장 소통 노력을 이어갈 방침이다.

권대영 부위원장은 “현장을 다니면서 이번 방안을 포함한 약 50건의 과제를 발굴했고, 남은 과제해결을 위해 금융위 내 전담조직을 구축해 끝까지 챙길 예정”이라며 “끝이 아닌 시작이라는 마음으로 앞으로도 현장의 많은 숙제를 안고 함께 해답을 써나가겠다”고 말했다.