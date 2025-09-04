구, 제9대 도봉구 어린이‧청소년의회 정례회 개최... 안건 8건, 청소년 참여예산사업 37건 심의‧의결... 부서 검토 거쳐 2026년도 구정에 반영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 지난 8월 30일 도봉구의회 본회의장에서 2025년 제9대 도봉구 어린이‧청소년의회 정례회를 개최했다.

도봉구 어린이·청소년의회는 어린이와 청소년이 직접 정책을 발굴하고 심의·의결하는 기구다.

구는 아동·청소년의 참여권을 보장하고 정책 결정 과정에 직접 참여할 수 있는 기회를 제공하기 위해 2017년부터 운영 중이다.

지난 3월 위촉된 30명의 제9대 도봉구 어린이·청소년 의원들은 매월 2~3회 상임위원회 임시회를 진행하며, 지역 내 다양한 정책을 논의해왔다.

이번 정례회에서 위원들은 상임위원회별로 제안된 안건과 청소년 참여예산사업을 심의·의결했다.

제안 안건은 ▲청소년 릴스·숏츠 공모전 ▲교육공간 신호체계 개선 ▲학습 공간 운영시간 확대 ▲청소년 잡지 제작 ▲공중화장실 안전 점검 ▲인권·복지 교육 프로그램 ▲청소년 진로 프로그램 개발·운영 ▲청소년 전용 심야 셔틀버스 운행 등 총 8건이다.

청소년 참여예산사업 37건(1억4000여만 원)도 이번에 상정됐다. 청소년 참여예산사업으로는 시설 개선사업 2건(3000여만 원)과 프로그램 사업 35건(1억1000여만 원)이다.

상정된 안건은 모두 원안 가결됐으며, 향후 관련 부서의 검토를 거쳐 2026년도 구정에 반영될 예정이다.

오언석 도봉구청장은 “어린이·청소년의회는 지방자치 과정을 직접 경험하며 기초의회 기능을 이해하는 소중한 기회”라며 “앞으로도 어린이와 청소년의 의견이 정책에 반영될 수 있도록 참여 통로 등을 확대해 나가겠다”고 말했다.