‘AI를 활용한 일상생활 속 문제해결 및 혁신 아이디어 발굴’ 주제... 금상 수상자에 최대 800만원 수여 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 구민들의 창의적인 아이디어를 구정에 반영하기 위해 9월 2일부터 30일까지 ‘AI 구민제안 집중공모’를 진행한다.

이번 공모는 ‘AI를 활용한 일상생활 속 문제해결 및 혁신 아이디어 발굴’이라는 주제로, 교통·복지·안전·환경·문화 등 생활 전반을 아우르는 AI 활용 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

동대문구는 이미 AI 기반 민원 상담 챗봇, 어르신 건강관리 사업, 청년 취업 솔루션, 역사문화 콘텐츠 개발 등 다양한 분야에서 AI를 접목해 왔으며, 이번 공모를 통해 보다 폭넓은 생활 밀착형 아이디어를 구민과 함께 만들어갈 계획이다.

참여 대상은 동대문구민, 관내 직장인, 학생, 단체 구성원 등이며, 국민신문고(국민제안), 이메일, 우편(동대문구청 6층 기획예산과)을 통해 접수할 수 있다.

접수된 제안은 실현 가능성, 창의성, 효율성, 적용 범위, 계속성 등 평가 기준에 따라 실무부서 검토, AI 전문가 심사, 제안심사위원회 심사를 거쳐 평가된다. 채택된 제안은 동대문구 제안제도 운영조례에 따라 시상한다.

심사 결과는 오는 11월 중 구청 누리집에 공개되며, 시상은 총 6개 등급으로 나뉘어 진행된다. 이 중 금상 수상자에게는 구청장 표창과 함께 500만 원 이상 800만 원 이하의 시상금이 수여될 예정이다. 다만, 해당 등급에 적합한 제안이 없을 경우 선정하지 않을 수 있다.

이필형 동대문구청장은 “AI는 행정혁신을 넘어 구민의 삶의 질 향상에도 기여할 수 있는 강력한 도구”라며 “구민들의 일상 경험이 AI로 새롭게 해석되고 그 과정에서 피어나는 상상력이 동대문구의 미래를 바꾸는 힘이 될 것”이라고 강조했다.