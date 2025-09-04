3일, ‘중랑옹달샘’ 샘지기 자원봉사자에게 감사장 수여식 진행... 공공시설 요금 감면 등 자원봉사자 예우 정책 본격 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 3일 여름철 폭염 속에서 이웃의 건강과 안전을 위해 힘써준 ‘중랑옹달샘 샘지기’ 자원봉사자들에게 감사장을 수여했다.

‘중랑옹달샘’은 온열질환 예방과 무더위 대응을 위해 2021년부터 도입된 야외 생수 쉼터로, 지난 7월 15일부터 8월 21일까지 38일간 총 9개소에서 진행됐다. 자원봉사자들은 2인 1조로 팀을 이루어 각 구역에서 생수를 배부하고 주변 환경을 정비하며 더위에 지친 주민들에게 시원한 쉼과 온정을 전했다.

이날 감사장 수여식은 중랑구청 4층 기획상황실에서 열렸으며, 류경기 중랑구청장을 비롯하여 샘지기 등 50여 명이 참석했다.

행사에서는 축하 공연과 함께 봉사활동 영상이 상영되며, 봉사자들의 노고를 돌아보는 따뜻한 시간이 이어졌다.

구는 이러한 지역 내 자원봉사 문화를 더욱 확산하고 봉사자의 노고에 보답하기 위해 자원봉사자 예우 정책도 강화한다.

지난 7월 개정된 중랑구 자원봉사활동 지원 조례를 기반으로 전년도 50시간 이상 봉사자에게 ‘우수 자원봉사자증’을 발급했다.

이에 따라 오는 11월부터 이들에게 ▲동 주민센터 자치회관 이용료 50% ▲구립 체육시설 20% ▲공공주차장 30% 감면 혜택이 적용될 예정이다.

아울러 구는 매년 12월 ‘자원봉사자의 날’ 기념식에서 봉사 시간에 따라 인증패와 인증 메달을 수여, 장기간 헌신한 자원봉사자의 자긍심을 높이고 지역사회 나눔 문화를 확산해 나가고 있다.

류경기 중랑구청장은 “폭염 속에서도 이웃을 위해 기꺼이 봉사해 주신 샘지기 자원봉사자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 자원봉사의 가치를 높이고, 다양한 지역사회 연계 사업을 통해 이웃과의 따뜻한 연결을 넓혀가겠다”고 말했다.