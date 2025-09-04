마포구 16개 동주민센터, 주민 위해 일상생활 속 ‘아주 작은 음악회’ 열어 레드로드·지하철역·물놀이장 등에서 다채로운 공연 펼쳐, 하반기에도 지속 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)에는 클래식, 국악, 가요, 트로트, 동요까지 다양한 장르의 음악이 울려 퍼지고 있다.

바로 마포구의 16개 동주민센터가 주최하는 ‘아주 작은 음악회’가 지역 내 곳곳에서 열리고 있기 때문이다.

‘아주 작은 음악회’는 주민이 공연장에 직접 방문하지 않아도 일상 속에서 문화를 향유하고 음악이 선사하는 깊은 울림과 행복을 누릴 수 있도록 마련됐다.

각 동주민센터에서는 올해 초부터 동주민센터와 실뿌리복지센터, 경로당, 복지시설 등에서 음악회를 열어 어르신과 장애인을 비롯한 지역주민의 문화예술 접근성을 높였다.

야외에서 열린 음악회도 눈에 띈다. 지난 6월 성산2동은 월드컵경기장역 2번 출구 앞에서, 8월에는 도화동이 마포역 3번 출구 앞에서 퇴근길에 접어든 주민을 위한 음악회를 개최했다.

아현동과 공덕동은 4개의 노선이 지나는 공덕역 역사 내에서 음악회를 열어 주민과 지하철 이용객에게 잠시나마 휴식과 즐거움을 안겨줬다.

자연 속에서도 아름다운 선율은 계속됐다. 연남동, 신수동, 서강동 등은 경의선숲길에서 나무와 바람이 어우러진 무대 펼쳐 주민들에게 색다른 감동을 전했다.

서교동은 마포의 대표 명소인 ‘레드로드’에서 주민과 관광객을 대상으로 재즈 공연을 펼쳤다.

‘아주 작은 음악회’는 어린이들도 즐길 수 있었다. 폭염으로 지친 여름, 상암동은 ‘통통통 물통통 마을축제’, 용강동은 ‘마포 엄빠랑 물놀이장’에서 음악회를 열어 어린이들이 무더위를 식히며 가족들과 함께 즐거운 추억을 만들 수 있도록 했다.

또 대흥동은 신나는 여름방학을 축하하기 위해 용강초등학교 방학식에서 음악회를 열었으며, 망원1동은 꿈나래 어린이 영어도서관에서 오페라를 주제로 악기 연주 공연을 진행했다.

이 밖에도 마포구의 16개 동주민센터에서는 병원, 아파트 단지, 공원 등 생활권 공간에서도 무대를 마련해 일상이 문화와 이어지는 경험을 선사하고 있다.

2025년 8월 31일 기준 총 140회 개최됐으며, 남은 하반기에도 ‘아주 작은 음악회’는 주민들을 찾아갈 예정이다.

박강수 마포구청장은 “주민 곁으로 찾아가는 ‘아주 작은 음악회’가 바쁜 일상 속에서 작은 쉼표와 큰 감동이 되길 바란다”며 “앞으로도 마포구는 일상 곳곳을 문화 무대로 확장해 구민 모두가 음악의 즐거움과 기쁨을 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.