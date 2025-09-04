[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 관악구의 한 피자가게에서 칼부림 사건이 벌어져 3명이 숨졌다. 숨진 피해자 3명 가운데 한 명은 프랜차이즈 본사 임원인 것으로 파악됐다. 피의자인 피자가게 점주 측은 “본 본사의 갑질이 심해 벌어진 일”이라고 주장했다. 반면 본사 측은 “강요와 갑질은 없었다”는 입장이다.

3일 서울 관악경찰서와 관악소방서 등에 따르면, 이날 오전 10시57분쯤 “살려주세요, 칼에 찔렸어요”라는 신고가 접수됐다. 가게 점주인 A(41)씨가 본사 직원 B(49)씨, 인테리어 업자인 C(60)씨와 D(32)씨 등 3명을 흉기로 찔렀고, 피해자 3명은 곧바로 병원으로 이송됐다. B씨는 본사 임원, C씨와 D씨는 부녀지간인 것으로 알려졌다.

피의자는 피자 가게 주인으로, 피해자들을 흉기로 공격한 뒤 자해한 것으로 조사됐다. 경찰 관계자는 “사업상 갈등이 있었던것으로 추정이 되는데, 정확한 범행 동기는 조사 중”이라고 밝혔다.

피해자 3명은 발생 직후 근처 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 스스로 목숨을 끊으려던 A씨는 중상을 입었으나 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌다. A씨는 범행 현장에서 병원으로 이송되는 과정에서 범행 사실을 인정했다.

A씨는 가게 인테리어 문제를 두고 피해자들과 갈등을 빚어왔으며, 이날도 같은 이유로 말다툼하다 주방에 있는 흉기로 범행한 것으로 파악됐다.

피의자 A씨의 가족들은 복수의 언론에 “(사건 전) 본사의 갑질이 너무 심했다”고 주장했다. 이들은 “본사가 지정한 업체를 통해 인테리어를 한 지 2년도 지나지 않아 누수가 생기고 타일도 깨져 냉장고가 주저앉는 하자가 발생했는데 본사에선 보수를 해주겠다고 했다가 다시 말을 바꿔 안해주겠다고 해 갈등이 벌어졌다”고 주장했다.

또 “이날 역시 인테리어 하자 문자 때문에 프랜차이즈 본사 관계자와 인테리어 업체 관계자 등이 가게를 찾아왔다가 사건이 발생한 것”이라고 설명했다.

해당 프렌차이즈 업체는 창업 점주들에게 교육비로 300만원, 주방 장비 집기류로 2300만~2800만원 등을 받고 있었으며 조명, 타일, 바닥, 전기 공사 등 인테리어 비용은 별도로 받고 있던 것으로 나타났다.

이같은 의혹에 대해 피자 프렌차이즈 본사 대표는 “갑질을 한 적이 없다”고 반박했다. 그는 “법인을 설립하고 이제 4년 정도 운영하고 있는데, 지금까지 단 한 번도 점주들에게 인테리어를 변경하라고 요구한 적이 없다”고 말했다.

또 “해당 매장이 2년 가까이 된 매장이고, 점주가 직접 인테리어를 못 알아보시니 저렴한 곳으로 연결시켜 드렸다”며 “2년 정도 지나면 누구 잘못인지 알 수 없지 않나. 인테리어 업자와 갈등이 커졌고, 본사 차원에서 임원이 갈등 중재를 위해서 현장에 간 것”이라고 해명했다.

경찰은 치료가 끝나는 대로 A씨 신병을 확보해 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.경찰은 프랜차이즈 본사와 가맹점 사이에 매장 관리를 놓고 그간 이뤄진 논의 상황과 구체적인 갈등 여부를 비롯해 범행 경위와 배경을 전반적으로 들여다볼 방침인 것으로 전해졌다.