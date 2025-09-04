[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 오는 8일 새벽 보현산천문과학관에서 3년 만에 돌아온 개기월식 ‘블러드문’의 관측행사를 진행한다고 4일 밝혔다.

개기월식이란 태양, 지구, 달이 일직선상에 놓이면서 지구 그림자에 의해 달이 가려지는 현상이다.

이때 달이 완전히 가려지지 않고 지구 대기에 의해 붉은색으로 산란된 태양빛이 달에 투영돼 붉은색의 신비로운 블러드문을 관측할 수 있다.

이날 새벽 1시 26분께 달이 지구의 본그림자 속으로 들어가기 시작해 2시 30분께 완전히 본그림자 속으로 들어간다. 이후 블러드문 상태는 3시 53분까지 지속되며 다시 지구의 본그림자 밖으로 나오게 된다.

따라서 보현산천문과학관 앞마당에서는 본영식이 시작되기 전 새벽 1시께 개기월식의 의미와 관측 방법에 관한 강연을 진행한다.

이후 야외에 설치된 여러 대의 천체망원경을 통해 달과 토성, 성운, 성단 등 다양한 천체를 관측하며 ‘보현산별빛축제’ 유튜브 계정을 통해 천체망원경과 연결된 고해상도 카메라로 개기월식의 모습을 실시간 라이브 중계한다.

행사는 누구나 무료로 참석할 수 있으며 따뜻한 옷, 돗자리, 쌍안경 등 개인 관측장비를 지참하면 된다.

날씨가 흐려 개기월식 관측이 어려울 경우 행사가 취소될 수 있으며 행사 진행 여부는 하루 전인 7일 오후 2시에 보현산천문과학관 홈페이지를 통해 최종 공지될 예정이다.

최기문 영천시장은 “3년 만에 돌아온 개기월식 블러드문을 가족들과 함께 관측하며 소원도 빌고 어린이들은 신비로운 우주의 현상을 직접 보고 느끼며 우주에 대한 호기심을 마음껏 키워나가길 바란다”고 말했다.