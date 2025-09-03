태국·베트남 초청팀 포함 총 16개 팀 출전

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] ‘2025 여수·NH농협컵 프로배구대회’가 오는 13일 여수 진남체육관에서 개막해 보름간 열전에 돌입한다.

이번 대회는 오는 13일부터 20일까지 남자부 경기가, 이어 21일부터 28일까지는 여자부 경기가 펼쳐진다.

남자부는 프로 7개 팀과 태국 초청팀 나콘랏차시마가 참가해 총 8개 팀이 경쟁하며 여자부도 프로 7개 팀과 베트남 초청팀 득지앙이 함께해 총 8개 팀이 우승컵을 놓고 치열한 승부를 벌인다.

대회는 남녀 각각 A조와 B조로 나뉘어 조별리그 예선을 치른 뒤 상위 2개 팀이 준결승에 진출해 결승전을 치르는 방식으로 운영된다.

개막 경기는 오는 13일 오후 1시 30분, 지난해 남자부 우승팀인 현대캐피탈과 OK저축은행의 맞대결로 시작된다.

입장권은 경기일 기준 5일 전 오전 11시부터 한국배구연맹(KOVO·코보) 공식 누리집(http://kovo.co.kr)에서 예매할 수 있으며 현장 구매도 가능하다.