조건 없이 1년간 최대 3만9600원 할인 이벤트 참여시 네이버페이 포인트 지급

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 알뜰폰 서비스 ‘우리WON모바일’ 신규개통 고객에게 9월 한 달간 최대 29만9000원 상당의 혜택을 제공하는 이벤트를 연다고 3일 밝혔다.

우선 9월 한 달간 신규개통 후 이벤트에 응모한 고객은 네이버페이(Npay) 포인트 3만원을 받을 수 있다. 우리은행 계좌에서 통신비 자동이체를 등록하면 2만원이 추가 제공된다. 또한 추천인 코드를 입력한 고객과 추천을 받는 고객 모두 Npay 포인트 5만원을 받을 수 있다.

청년 전용 ‘우리WON 청년드림 요금제’에 가입한 고객은 최대 5만원 상당의 Npay 포인트를 추가로 받을 수 있다.

또한 신규개통 고객은 조건 없이 1년간 최대 3만9600원의 요금 할인을 받을 수 있다. 이벤트 대상 요금제 개통 고객 중 선착순 5000명에게는 26개월간 최대 10GB 데이터 추가 제공 혜택도 주어진다.

우리은행 관계자는 “통신과 금융을 결합한 차별화된 혜택을 통해 고객이 생활비 부담을 줄일 수 있게 됐다”며 “더 많은 고객이 통신비 절감 효과를 경험하길 바란다”고 전했다.