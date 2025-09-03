임대료 조정 결렬 15개 점포 연내 폐점 모든 점포 운영시간 밤 10시로 앞당겨

[헤럴드경제=강승연 기자] 기업회생절차를 진행 중인 홈플러스가 임대료 조정이 결렬된 15개 점포를 연내에 폐점하고, 점포 영업시간도 오후 10시로 단축하기로 했다.

3일 업계에 따르면 홈플러스는 이날 “5개 점포를 오는 11월 16일 폐점하는 데 이어 나머지 10개 점포를 12월에 문을 닫기로 했다”고 직원들에게 알렸다.

임대료를 낮추는 데 합의를 보지 못한 15개 점포를 모두 연내에 문을 닫기로 한 것이다.

오는 11월 16일 폐점하는 점포는 수원 원천·대구 동촌·부산 장림·울산 북구·인천 계산 등 5곳이다.

12월엔 서울 시흥·가양·일산·안산고잔·화성동탄·천안신방·대전 문화점·전주완산·부산 감만·울산 남구 등 10개 점포가 문을 닫는다.

홈플러스는 이들 15개 점포의 연간 영업손실이 800억원인데 임대료가 700억원이어서 성공적인 기업회생을 위해서는 문을 닫을 수밖에 없다는 입장이다.

홈플러스는 “주요 거래처의 보증금 선지급 요구와 정산 기간 단축 등 거래조건 강화로 회생 전에는 발생하지 않은 1000억원 이상의 추가 자금 수요가 발생해 유동성이 악화하고 있다”고 설명했다.

이어 “자금 수요가 큰 추석을 앞두고 임대료 조정이 완료된 점포에 밀린 임대료를 지급하면서 자금압박이 가중돼 현금흐름 개선이 시급한 상황”이라고 부연했다.

홈플러스는 운영비 절감을 위해 오후 11시 또는 자정까지 운영해오던 68개 점포의 영업시간도 오후 10시로 단축하기로 했다.

마트노조 홈플러스지부는 이날 오전 용산 대통령실 앞에서 이재명 대통령 면담과 정부 주도의 인수·합병(M&A)을 촉구하며 108배를 하는 행사도 했다.

노조는 “지난달까지 인수 후보를 찾지 못하는 등 (대주주인) MBK파트너스 주도의 M&A는 사실상 실패했다”며 “회생 절차가 청산으로 전환되면 지역경제에 타격을 주게 될 것”이라고 주장했다.