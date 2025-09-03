혼인, 1996년 43만5000건 정점 뒤 2022년 19만2000건까지 감소 출생아, 1995년 71만5000명→2024년 23만8000명…합계출산율 0.75명 평균 초혼연령 남 33.9세·여 31.6세, 첫째아 비중은 61% 넘어

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지난 30년간 우리나라 혼인건수는 반 토막, 출생아 수는 3분의1 수준으로 줄어든 것으로 나타났다. 같은 기간 평균 초혼연령은 남자 28.4세에서 33.9세, 여자는 25.3세에서 31.6세로 늦춰졌다.

통계청이 3일 발표한 ‘지난 30년간 우리나라의 혼인·출생 변화’ 자료에 따르면 혼인건수는 1996년 43만5000건을 정점으로 감소세를 이어가다 2022년 19만2000건으로 역대 최저를 기록했다. 이후 2023년부터 2년 연속 증가했지만 여전히 과거에 비해 절반 수준에 그쳤다.

평균 초혼연령은 계속 늦춰져 1995년 남자 28.4세, 여자 25.3세에서 2024년 각각 33.9세, 31.6세로 높아졌다. 30년 새 남자는 5.5세, 여자는 6.2세 늦어진 셈이다.

출생아 수 역시 1995년 71만5000명에서 꾸준히 줄어 2023년 23만명으로 최저를 찍었고, 2024년 23만8000명으로 소폭 늘었다. 합계출산율은 1995년 1.63명에서 지난해 0.75명으로 0.89명 감소했다.

출산 구조도 변했다. 첫째아 비중은 1995년 48.4%에서 2024년 61.3%로 13.0%포인트 늘어난 반면, 둘째아는 43.1%에서 31.8%, 셋째아 이상은 8.6%에서 6.8%로 줄었다. 특히 결혼생활 2년 내 첫째아를 낳는 비중은 1995년 83.0%에서 지난해 52.6%로 30%포인트 이상 줄어들었다.

부모의 출산 연령도 높아졌다. 어머니의 평균 출산연령은 1995년 27.9세에서 2024년 33.7세로 5.8세 올랐고, 고령 산모(35세 이상) 비중은 같은 기간 4.8%에서 35.9%로 급등했다. 아버지 평균 출산연령도 31.1세에서 36.1세로 5.0세 상승했다.

외국인과의 혼인은 2005년 정점을 찍은 후 줄다가 2022년부터 다시 늘고 있다. 2024년 기준 한국 남성과 외국 여성의 혼인은 1만5600건, 한국 여성과 외국 남성의 혼인은 5100건으로 집계됐다. 전체 혼인에서 외국인과의 혼인이 차지하는 비중은 9.3%에 달했다.

통계청은 “이번 자료가 ‘인구동향조사’ 결과를 기반으로, 지난 30년간 혼인과 출생 구조 변화의 흐름을 종합적으로 보여준다”고 설명했다.