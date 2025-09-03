세계 최대 영상보안학회 주관 다중센서 객체탐지 등 석권

국내 연구진이 최근 대만 타이난에서 열린 세계 최대 영상보안 학회(AVSS) 주관 지능형 감시 국제대회(PETS 2025 챌린지)에서 세계 1위를 차지했다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 해당 대회에서 추적 분야 전 시나리오 종합 1위, 탐지 분야 종합 2위를 기록하며 세계 정상급 기술력을 입증했다고 3일 밝혔다.

PETS 2025 대회는 영국 레딩대가 주최하고, 유럽 국경안보 협력 프로젝트(EUMARS)가 후원하는 지능형 감시 기술 평가 대회다.

대회는 빛의 삼원색(RGB)·열화상·근적외선(SWIR)·자외선(UV) 등 다양한 센서 유형과 영상 조건을 기반으로 사람·차량·선박을 인식·추적하는 기술력을 종합 평가한다. 참가팀은 제공된 영상 데이터셋을 분석해 결과를 제출하고, 주최 측은 MOTA, IDF1, HOTA 등 국제 표준화된 지표를 활용해 성능을 자동 평가했다.

최종 순위에서 ETRI는 추적 분야 1위를 차지했으며, 2위는 중국 장난대와 영국 서리대 공동 연구팀이 차지했다.

탐지 분야에서는 대만 양명교통대가 1위, ETRI가 2위를 기록하며 글로벌 최고 수준의 경쟁력을 입증했다.

ETRI 연구진은 영상 인식·탐지·추적, 전 과정을 통합한 인공지능 기반 시스템을 구현해 복잡한 환경에서도 높은 정확도를 유지했다.

특히 ▷소형 객체 ▷센서 간 해상도 차이 ▷프레임 누락 등 실제 감시 시스템에서 빈번히 발생하는 도전적인 조건에서도 안정적인 성능을 발휘하며 실효성을 인정받았다.

이번 성과는 지난 30여 년간 국가 연구개발 과제를 통해 축적한 스마트시티 지능형 교통관제 및 영상분석 기술 노하우와 선배 연구진이 개발한 객체 추적 알고리즘을 계승·발전시킨 결과다. 연구진은 향후 이 기술을 ▷도심 교통 감시 ▷항만 보안 ▷해양 감시 등 다양한 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

ETRI는 2027년 상용화를 목표로 국내 보안·영상 솔루션 기업, 스마트시티 플랫폼 사업자, 항만·해양 감시 시스템 제조사 등과 기술이전 협의를 추진하고 있다. 구본혁 기자