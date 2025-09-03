안전 문화 정착, 근로자 간 소통강화 차원 이정렬 시공부문 대표 “안전 경영 노력”

[헤럴드경제=정주원 기자] 반도건설이 협력사 대표이사들과의 소통 간담회를 열고 ‘산재 예방 역량 강화, 안전 문화 확산, 상생 협업’이라는 3대 실천 의지를 재확인했다. 최근 건설업계 전반에서 산업재해가 이어지면서 협력사와 본사가 안전 문화 정착을 위한 공동 대응에 나선 것이다.

3일 반도건설에 따르면 이번 간담회는 지난달 25일 고양 장항 카이브 유보라 현장에서 이정렬 시공 부문 대표 주관으로 개최됐다. 골조·철골·토공사·설비·전기·통신·소방 등 14개 협력사 대표이사가 참석해 현장의 안전 실천 방안과 개선점을 공유했다.

이 대표는 “본사와 협력사의 구분 없는 안전 경영 노력만이 안전한 현장 조성의 길”이라며 “앞으로도 체계적인 안전 점검과 협력사 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

반도건설은 환경사회지배구조(ESG) 경영 도입 이후 안전보건경영 방침을 수립하고 본사와 현장을 아우르는 안전 점검 체계를 운영 중이다. 특히 자체적으로 안전보건 체계를 구축하기 어려운 중소 협력사들을 위해 전문 컨설팅을 지원하고 있으며, 올해 상반기에도 협력사 요청을 받아 현장 체계 확인과 개선안을 제시하는 안전 컨설팅을 진행했다.

현장 안전 관리도 강화했다. 반도건설은 전 현장에서 운용 중인 건설기계를 분기별로 전문 안전 점검하고 있으며, 본사 임원들이 매달 직접 각 현장을 찾아 점검을 실시한다. 점검 후에는 결과를 토대로 추가 개선점을 도출하고 우수 사례를 전파해 안전 사각지대 해소에 나서고 있다.

이와 함께 안전보건관리자 재해예방 간담회를 열어 정부 안전정책 동향과 주요 재해사례·재발 방지 대책 등을 공유하기도 했다. 현장 안전보건팀과 주요 임원·안전관리 실무자들이 참석해 관리자의 역량 강화를 통한 산재 예방 방안을 논의했다.

반도건설 관계자는 “협력사와 함께 안전 문화 정착을 위한 구체적이고 실천적인 대책을 추진해 나갈 것”이라며 “지속적인 현장 점검과 협업으로 근로자 안전을 최우선 가치로 삼겠다”고 말했다.