[헤럴드경제=최은지 기자] 조현병 및 제1형 양극성 장애 우울증 치료제 ‘라투다정(성분명 루라시돈염산염)’이 출범 1년 만에 빠르게 성장하면서 중추신경계(CNS) 분야가 부광약품의 ‘미래 성장 동력’으로 안착하고 있다.

진입 장벽이 높기로 유명한 CNS 분야에 신약을 성공적으로 진출할 수 있었던 배경에는 대표 직속으로 출범한 CNS사업본부를 이끄는 ‘CNS 계열 약물 마케팅 전문가’ 김경민 상무가 있다. 김 본부장은 중앙대 약대를 졸업하고 한국 릴리에서 조현병·양극성 장애 치료제 ‘자이프렉사’ 전략 영업, 한국오츠카에서도 조현병 치료제 ‘아빌리파이’ 아시아 마케팅을 담당한 이력이 있다. 김 본부장은 2023년 부광약품에 합류했다.

부광약품은 지난해 8월1일, 새로운 성분으로는 국내에 14년 만에 항정신병약제 ‘라투다정’을 출시했다. 기존 항정신병약제와 유사한 효과를 가지면서 체중증가와 같은 대사 부작용이 적어, 장기 치료가 가능한 조현병 환자와 양극성 장애 환자에게 편리하게 처방할 수 있는 약이다.

라투다는 조현병 환자와 양극성 장애 환자의 ‘기분증상 조절(mood symptom control)’에 효과가 우수하고, 조현병 증상 중 음성증상 개선에 더욱 효과적이다. 김 본부장은 최근 서울 동작구 본사에서 진행된 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “좀 더 연구해야 하겠지만 일부 환자에서는 인지기능 개선 효과도 보였다”며 “특히 소아·청소년 환자에게는 적절한 치료제가 부족했는데, 라투다는 소아·청소년 환자에게도 효과적으로 사용할 수 있는 약제”라고 설명했다.

라투다는 미국에서 이미 10년 전에 출시해 특허 만료 전까지 2조원에 달하는 매출을 기록할 정도로 주목받았다. 특허 만료 후 제네릭 의약품(복제약)까지 나왔지만, 국내에서는 지난해에서야 출시됐다. 정신건강 분야 신약이 워낙 드물기 때문에 국내 도입을 손꼽아 기다렸던 약물이기도 하다.

새로운 약물은 안전성에 대한 신뢰가 중요하다. 최근 전세계적으로 비만치료제의 인기와 더불어 정신과 영역에서도 대사 부작용에 대한 관심이 높은데, 라투다는 약물로 인한 대사 부작용을 낮춰주고, 기존 약제로 증가한 체중도 라투다로 변경할 때 감소하는 것으로 나타나고 있다.

김 본부장은 “올해 라투다는 100억원 이상 매출을 목표로 하고 있다”며 “현재 1100개 이상의 병의원에서 라투다를 처방하고 있다”고 밝혔다. 국내 정신과 병의원 중 60% 이상이 라투다를 처방하고 있다는 뜻이다. 이 계열의 치료제가 100억원의 매출을 달성하는 첫 번째 기록이 될 것으로 자신했다.

부광약품은 올해 연말까지 라투다가 오리지널 경구용 항정신병약제 중 ‘톱 3(Top 3)’에 진입하고, 양극성 장애 우울증에서는 처방 1위를 달성하겠다는 목표를 세웠다. 김 본부장은 “장기적으로 라투다의 추가 임상 및 주사제 제형 개발을 진행해, 라투다가 필요한 환자들에게 편리하고 안전하게 처방될 수 있도록 하겠다”며 “정신과 항정신병용제에서 1위가 될 수 있을 것”이라고 강조했다.

라투다가 출시 1년 만에 성공적으로 시장에 안착할 수 있었던 배경에는 CNS사업본부의 전문적인 영업·마케팅이 자리한다. 부광약품은 지난해 라투다 출시에 맞춰 CNS사업본부를 출범하고, MR(영업직원)들을 육성했다. CNS 계열을 전문적으로 하는 일종의 ‘특수요원’들인 셈이다. CNS 분야 특성상 만성질환 분야와는 다르게 좀 더 전문적인 지식을 갖고 의사들과 약물에 관한 논의를 할 수 있어야 한다는 판단이 있었다. 내부적으로 CNS본부 직원들은 관련 지식에 대한 시험을 정기적으로 본다고 한다.

CNS본부는 대표 직속 독립 조직으로, 빠른 의사결정이 가능한 것이 장점이다. 이제영 부광약품 대표가 직접 정신건강의학과 의사들을 만나 라투다를 소개하며 힘을 실었다. 업계에서 “요즘 부광약품이 열심히, 공격적으로 한다”는 말이 나오는 이유다.

김 본부장은 “1년 동안 정신건강의학과 관련 주요 학회에서 라투다의 발표를 15회 이상 진행했고, 종합병원뿐만 아니라 전문정신병원, 정신건강의학과 의원들까지 갈 수 있는 모든 고객들을 방문해 라투다를 소개했다”고 밝혔다.

김 본부장의 노트북에는 ‘골든 트라이앵글(golden triangle)’ 스티커가 붙어있다. 라투다의 특징과 장점을 간략하게 설명할 수 있도록 고안한 심볼이다. 삼각형이 거꾸로 된 모양의 골든 트라이앵글은 우수한 조현병 치료 효과, 양극성장애 우울증상 개선, 낮은 대사부작용을 뜻한다.

김 본부장은 “정신과에서 라투다의 SOV(hare of voice)가 1위를 차지한 것은 노력의 산물”이라며 “골든 트라이앵글로 선생님들께 디테일을 설명했고, 그 결과 선생님들께서 라투다의 특장점을 빠르게 인지하고 환자들에게 처방할 수 있었다”고 말했다.

그동안 내과 만성질환 분야에서 강점을 지녔던 부광약품은 CNS 분야까지 성장 동력을 확보했다. 라투다의 성공을 바탕으로 신경과 활동을 강화할 제품을 도입할 예정이다. 지난 3월 출시한 치매 치료제 ‘아리플러스’를 필두로 내년에는 뇌전증 치료제 출시를 준비하고 있다. 이외에 불면증 치료제와 소아정신건강의학과에서 처방할 수 있는 약제도 검토하고 있다.

김 본부장은 “지속적으로 CNS 제품의 포트폴리오 구성을 위해 타 회사의 코(co)-마케팅도 고려하고 있다”며 “대한민국에서 최고의 CNS 제품 판매 조직이 돼 고객이 찾는 회사, 직원들이 들어오고 싶어하는 회사로 만들고자 한다”고 밝혔다.

부광약품은 올해 2분기 기준 영업이익은 20억6600만원, 매출은 423억7900만원을 기록했다. 당기순이익은 64억원으로, 3년9개월 만에 흑자전환에 성공했다.