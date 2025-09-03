낙동강생물자원관, 담수생물종목록 통합본 공개 국가생물종목록 6만여 종 분석…담수생물 38% 확인

[헤럴드경제=이태형 기자]환경부 산하 국립낙동강생물자원관은 국내 담수생물 자원을 체계적으로 목록화한 ‘담수생물종목록 통합본’을 3일 담수생물다양성 정보포털에 공개한다고 밝혔다.

국립낙동강생물자원관 연구진은 40여 명 이상의 대학, 기관 및 연구소의 전문가와 협력해 국가생물종목록에 등재된 6만1230종의 전체 생물에 대해 서식지와 생태적 특성을 검토하고, 이 중 2만3221종을 담수생물로 선별해 이번 통합본에 목록화했다.

연구진은 “이번 목록을 통해 국내 전체 생물 중 약 38%가 담수생물인 것을 확인했고, 이는 국내 담수생물다양성을 통계적으로 보여주는 첫 번째 공식 자료라는 점에서 중요한 의의를 갖는다”고 밝혔다.

‘담수생물종목록 통합본’은 담수생물다양성 정보포털에서 전자책(E-Book) 형식으로도 게재돼 누구나 무료로 열람할 수 있다.

세계자연기금(WWF)이 2024년에 발간한 ‘지구생명보고서’에 따르면, 담수서식지에 사는 생물은 다른 서식지 생물에 비해 개체수와 종수의 감소 속도가 가장 빠른 것으로 나타났다.

이번 ‘담수생물종목록 통합본’은 담수생물의 급속한 감소에 대비해 우선 보전 대상을 선정하는 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

류시현 국립낙동강생물자원관 다양성보전연구실장은 “이번 목록을 매년 갱신해 우리나라 담수생물자원을 체계적으로 관리하고, 담수생물다양성에 대한 정확한 정보를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.