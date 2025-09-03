3~7일 닷새간 서울 코엑스서 열려 ‘별의 순간’ 모티프로 콘텐츠 제공 “예술과 금융 잇는 문화 이벤트”

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 오는 7일까지 닷새간 서울 코엑스에서 열리는 ‘키아프 서울 2025’에 리드파트너로 참여한다고 3일 밝혔다.

키아프는 2002년부터 열린 한국 최대 규모의 아트페어다. 올해는 ‘공진’을 주제로 전 세계 20여개국 175개 갤러리가 참여해 예술의 회복력과 공명의 힘을 조명한다.

KB금융은 한국 미술계 저변 확대와 발전에 힘을 더하고 폭넓은 고객에게 문화예술의 즐거움을 전달하고자 지난해에 이어 올해도 키아프의 리드파트너로 참여한다. 이번 행사에서는 ‘별의 순간(인생에서 가장 빛나는 순간)’을 모티프로 한 문화예술 콘텐츠와 다채로운 고객 맞춤형 프로그램을 제공한다.

특히 KB특별관에서는 지난 4월 화랑미술제의 신진작가 특별전 ‘줌인(ZOOM-IN)’에서 KB스타상을 수상한 이다연 작가의 인터랙티브 미디어 아트를 만날 수 있다. KB금융은 익숙한 일상 속 특별한 순간을 담아낸 체험형 공간을 통해 고객의 곁에 늘 함께하고자 하는 다짐을 그려낸다.

KB금융은 ▷신진작가의 작품을 둘러볼 수 있는 ‘KB 아트 스타디움’ ▷클래식 공연 ‘키아프 클래식’(선우예권·아레테 콰르텟) ▷미래 예술 꿈나무를 위한 성장 프로그램 ‘아티스트 토크’와 ‘드로잉 클래스’ ▷어린이 관람객을 위한 ‘키즈 아트 클래스’와 ‘키즈 도슨트’ 등 다양한 프로그램을 제공한다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 문화예술 리딩그룹으로서 예술과 금융을 잇는 차별화된 문화 이벤트로 고객과 함께할 것”이라고 전했다.