바닥충격음 성능평가 신기준 1등급 인정 “고객 중심의 주거 가치 실현할 것”

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 ‘층간소음 제로’ 달성에 박차를 가하고 있는 가운데 한국토지주택공사(LH)로부터 바닥충격음 차단구조 성능 1등급 인정서를 추가로 획득했다고 3일 밝혔다.

이번에 1등급 성능을 검증한 바닥시스템은 완충재 복합소재의 최적 배합과 적층 구조로 걷기·뛰기·가구 이동·물건 낙하 등의 다양한 생활 소음을 효과적으로 흡수할 수 있다.

또한 차음재 소재를 기존보다 휨 강성(어떤 재질을 휘게 하거나 구부러지게 하는 외력에 견디는 힘)이 크면서 가볍고 현장 작업이 용이한 소재로 변경하고, 입주민의 다양한 사용 조건에도 바닥의 안정성을 확보할 수 있는 기술을 추가 적용했다.

이번 평가는 국토교통부 지정 성능인정기관인 LH품질시험인정센터를 통해 진행됐다. 특히 현장 실증 방식으로 경량충격음 25데시벨(dB), 중량충격음 32dB의 저감 성능을 선보이며 ‘층간소음 없는 공동주택’ 실현에 대한 기대감을 높였다고 설명했다. 이번 인정평가로 중량충격음을 1등급 기준(37dB) 대비 5dB이나 낮춰 맨바닥 대비 20dB 이상 저감한 업계 최고 수준의 바닥충격음 차단 성능을 확인했다.

현대건설은 2022년 국내 최초로 다섯 개의 바닥구조에 대한 경량 및 중량충격음 시험에서 모두 1등급 인증을 획득한 후 층간소음 복합 연구시설 ‘H 사일런트 랩’을 통해 기술 고도화에 집중해왔다. 그 결과 국내 최초로 층간소음 저감 1등급 기술을 상용화하는 데 성공해 올 상반기 준공한 디에이치 대치 에델루이에 실제 적용했다.

이처럼 자체 개발한 1등급 바닥시스템을 실제 아파트에 시공한 것은 국내 건설사 중 현대건설이 유일하다. 현대건설은 바닥시스템 뿐만 아니라 평면구조, 저주파 및 진동 제어 기술, 소음 감지 알고리즘 등 층간소음 관련 시스템을 결합한 통합 솔루션 ‘H 사일런트 솔루션 패키지’를 구축한 상태다.

현대건설 관계자는 “층간소음이 사회적 이슈로 대두된 가운데 현대건설은 신·구 평가에서 모두 최고 등급 인정서를 확보하며 ‘조용한 집’에 대한 브랜드 신뢰도를 다시 한번 제고했다”며 “지속적인 고성능 기술 개발, 현장 검증과 품질 고도화를 통해 ‘소음으로부터 자유로운 주거 공간’의 가치를 현실화하고 업계 표준을 높여나갈 것”이라고 밝혔다.