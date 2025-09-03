SGC그룹 생활유리제조 자회사 영업담당 임원, 패키지·자원사업본부장 등 역임

[헤럴드경제=박혜원 기자] SGC그룹이 이광수 SGC솔루션 패키지·자원사업본부장(전무)을 사장 승진 및 SGC솔루션 신임 대표이사로 선임했다고 3일 밝혔다.

이광수 신임 대표이사 사장은 한양대 기계공학과 출신으로 1990년 OCI에 입사해 플랜트엔지니어링, SGC E&C 구매, 영업담당 임원, SGC솔루션 패키지/자원사업본부장을 역임했다.

이 사장은 “58년 유리제조 전문기술력과 글로벌 주방용품 브랜드로 자리매김한 글라스락과 세탁기 도어글라스의 제조기술 경쟁력을 바탕으로 국내외 시장을 개척해 온 SGC솔루션은 충분한 잠재력과 가능성을 보유하고 있다”며 “영업 전문성과 소통 리더십으로 실적 개선을 통한 기업가치 상승을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

SGC자회사인 생활유리제조전문기업 SGC솔루션은 세계 최초 내열강화유리 밀폐용기 ‘글라스락’, 프리미엄 테이블웨어 ‘보에나’ 브랜드를 보유하고 있다. SGC그룹은 사업형 지주사 SGC에너지를 비롯한 SGC E&C, SGC솔루션 등 에너지·건설·생활 유리 사업을 영위하고 있다.