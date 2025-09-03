‘MSPO 2025’ 참가 국내 최초 개발 능동방호체계, K9 성능개량 자주포 등 현지서 공개

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화 방산 3사가 폴란드에서 열리는 동유럽 최대 국제 방산 전시회 ‘MSPO 2025’에서 능동방호체계(APS) 등 최첨단 기술을 선보이고 현지 파트너십을 강화한다고 3일 밝혔다.

한화시스템, 한화에어로스페이스, 한화오션은 9월 2일부터 5일까지 폴란드 키엘체에서 열리는 ‘MSPO 2025’에 참가한다. 특히 한화시스템은 국내 최초로 개발 중인 APS를 폴란드 시장에서 처음으로 공개하는 등 폴란드 맞춤형 방산 솔루션을 제시한다. APS는 전차와 자주포의 ‘최후 방패’로 불리는 첨단 생존 장비다. 기갑 차량 포탑에 탑재해 상대 공격을 받기 전에 능동적으로 위협체를 무력화한다.

한화시스템의 APS는 현재 개발 막바지 단계로, 내년 연구개발 완료를 목표로 하고 있다. 개발을 마치면 한국은 이스라엘에 이어 세계 두 번째로 실전 배치가 가능한 APS 기술 보유국이 된다.

이밖에 한화시스템은 레이저 대공무기체계 천광 블록-Ⅰ, 장거리 장거리 지대공 유도무기체계(L-SAM) 다기능레이다(MFR), 기동형 안티드론 솔루션, 소형 SAR 위성 등도 소개된다.

한화오션은 폴란드 맞춤형으로 독자설계한 개발된 3000톤(t)급 장보고-Ⅲ(KSS-III) 배치-II를, 한화에어로스페이스는 앞서 폴란드에 도입한 K9와 천무의 성능개량 버전 등을 공개한다. K9 개량형 자주포 ‘K9A2’는 포탄을 100% 자동으로 장전하는 기능을 갖췄으며 운용 인원은 3명으로 줄였다.

한화에어로스페이스의 차세대 수출형 보병전투장갑차 ‘KN-IFV’도 폴란드 시장을 겨냥해 처음으로 전시된다. 한화에어로스페이스는 주요 폴란드 방산 기업과의 합작법인 설립을 올해 안에 마무리 지을 계획이다.