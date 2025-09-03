한국산업인력공단, 산학연 전문가·옴부즈만 참여 토론 인공지능 확산 대응해 NCS 활용도·현장성 강화 방안 논의 “평생직업능력개발 상식의 시대 선도할 것”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국산업인력공단(HRDK)이 3일 서울 중구 르메르디앙 서울 명동에서 ‘직업능력개발 미래지식포럼’을 열고 국가직무능력표준(NCS)의 발전 방향을 논의했다고 밝혔다.

이번 포럼에는 공단 이사장을 비롯해 고용노동부, 산업별인적자원개발위원회(ISC) 관계자, 학계·연구기관 전문가 및 옴부즈만 등이 참석해 사업 성과를 점검하고 인공지능(AI) 확산에 대응한 개선 과제를 모색했다.

하필규 공단 국장은 발제를 통해 “대부분의 산업에서 인공지능이 도입·확산되고 있다”며 “NCS도 AI 기술을 접목해 현장과 교육훈련, 자격·채용 등에서 보다 쉽고 편리하게 활용할 수 있도록 개선하겠다”고 밝혔다.

이우영 이사장은 “AI 세계 3대 강국 도약을 위해 NCS도 산업현장의 목소리를 경청하고 함께 발전해야 한다”며 “공단은 앞으로도 전 국민 평생직업능력개발 상식의 시대를 선도하겠다”고 강조했다.

이날 포럼에서는 ▷‘인공지능 시대 HRD정보 DB로서의 NCS 개선 방안’ ▷‘직업기초능력 개편 및 발전 방향’ 등 사업 발표가 진행됐으며, 이어 옴부즈만과 전문가들의 종합 토론이 이어졌다.