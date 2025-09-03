11월 30일까지 신규 개설 또는 전환시

[헤럴드경제=김은희 기자] 케이뱅크는 개인사업자 전용 계좌인 ‘사장님통장’을 개설하는 신규 고객을 대상으로 최대 300만원 휴가비를 지원하는 이벤트를 연다고 3일 밝혔다.

사장님통장은 개인사업자, 소상공인을 위한 맞춤형 금융 혜택을 담은 전용 계좌다. 파킹통장 ‘플러스박스’를 연결하면 최고 연 2.2%의 이자를 받을 수 있다.

이번 이벤트는 케이뱅크 애플리케이션 내 사장님뱅킹 홈 개편을 기념해 마련됐다. 케이뱅크는 고객 이용 편의성 강화를 위해 사장님뱅킹 홈 메인화면의 전체적인 UX/UI(사용자환경·경험)를 바꿨다.

대상은 11월 30일까지 사장님통장을 새로 개설하거나 기존 케이뱅크 통장을 사장님통장으로 전환하는 고객이다. 사장님통장 개설 절차를 완료하고 프로모션 페이지에서 ‘지금 바로 휴가비 받기’ 버튼을 누르면 가입 기념으로 최소 5000원에서 최대 3만원 사이 현금이 랜덤으로 입금된다.

월별로 1명씩 추첨해 300만원 휴가비도 추가 지급한다.

케이뱅크 관계자는 “사장님 고객의 혜택을 강화하기 위해 다양한 프로모션을 실시 중”이라며 “앞으로도 사장님에게 꼭 필요한 기능, 서비스 등 라인업을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.