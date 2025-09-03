미 관세부과 등 통상환경 악화 당초 계획 대비 규모 2배 늘려 60% 이상 주력산업 집중 투자

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융당국이 석유화학, 철강, 자동차, 이차전지 등 수출기반 주력산업의 한계기업 지원을 위한 기업구조혁신펀드를 1조원 규모로 확대 조성하기로 했다.

금융위원회는 미국 관세부과 등 최근의 통상환경 변화로 경영악화가 우려되는 국내 수출기반 주력산업의 사업재편, 재무구조개선 등 구조조정 수요에 적기 대응하기 위해 총 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호의 선제적 조성을 추진한다고 3일 밝혔다.

1차 추가경정예산 편성 당시 총 5000억원 규모의 펀드 조성을 계획했으나 주력산업에 대한 지원확대를 위해 정책금융기관의 추가출자를 통해 조성 규모를 두 배로 늘렸다.

기업구조혁신펀드는 자본시장 중심의 구조조정 활성화를 위해 정책자금을 마중물로 민간자금을 유치하고 이 재원으로 구조조정 기업에 투자하는 정책펀드다.

이번에 조성되는 기업구조혁신펀드 6호는 석유화학, 반도체, 자동차, 디스플레이, 철강, 이차전지 등 6개 주력산업에 집중적으로 투자한다.

총 조성 금액의 60% 이상 주력산업에 투자되도록 주력산업 투자전용 블라인드 펀드(최소 2500억원)를 신설하고 프로젝트 펀드 투자 재원(최소 3750억원)을 주력산업에 전액 배분해 운용할 계획이다.

원활한 민간투자 유치를 위해 정부재정과 정책금융기관 출자금으로 조성한 모펀드 재원 5000억원 중 1000억원을 후순위 재원으로 배분했다.

주력산업으로 지정한 6개 업종에 투자할 경우 운용사에 지급되는 보수를 강화하고 모펀드 출자비율을 상향하는 등 직·간접적 인센티브를 제공해 주력산업 종사 기업과 중·소형 협력사 등에 대한 투자를 유인할 방침이다.

한국자산관리공사는 이날부터 자펀드 모집계획을 공고한다. 자펀드 운용사의 경우 오는 24일까지 제안서를 받아 10월 말에는 운용사 선정을 마무리할 예정이다.

프로젝트펀드는 연중 수시로 접수·선정한다. 운용사 선정 이후에는 각 운용사를 중심으로 민간자금 매칭 과정을 거쳐 내년 초부터 신속히 투자를 개시할 수 있을 것으로 보인다.

금융위 관계자는 “기업구조혁신펀드가 6호까지 조성되면 충분한 투자여력이 확보되는 만큼 경영상 어려움을 겪는 기업에 재기 또는 구조혁신의 기회를 제공할 수 있을 것”이라고 전했다.