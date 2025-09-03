금융위 ‘정책금융-금융지주 간담회’ 미 관세 대응 위한 금융지원방안 논의 “피해기업 근본적 경쟁력 강화해야”

[헤럴드경제=김은희 기자] 미국 정부의 관세 조치로 인한 국내 기업의 피해를 최소화하기 위해 정책금융기관이 내년까지 총 172조원을 지원하기로 했다. 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)도 총 95조원을 별도로 공급한다.

금융위원회는 3일 정부서울청사에서 권대영 부위원장 주재로 정책금융기관, 5대 금융지주와 간담회를 열고 이러한 내용을 골자로 하는 금융지원방안을 논의했다고 밝혔다.

권 부위원장은 이 자리에서 “15% 관세부담, 철강·알루미늄 407개 품목 관세 부과대상 추가 등에 따른 기업의 부담은 지속되고 있다”며 “이제는 관세 피해 최소화와 미래 경쟁력 확보를 위한 금융 지원방안을 보다 구체화하고 강화해 나갈 시점”이라고 강조했다.

금융위에 따르면 먼저 한국산업은행과 IBK기업은행, 신용보증기금, 한국수출입은행, 기술보증기금 등 정책금융기관은 관세 위기에 대응해 2026년까지 총 172조1000억원을 지원하기로 했다. 올해 들어 8월까지 이미 63조원이 공급됐다.

지원 분야는 ▷경영애로 해소 36조3000억원 ▷수출 다변화 33조3000억원 ▷산업 경쟁력 강화 91조5000억원 ▷사업재편 기업 지원 11조원 등이다.

주요 상품으로는 관세피해 중소·중견기업에 긴급 경영자금을 지원하는 산은과 수은의 ‘위기대응지원 특별프로그램’이 있다.

신보와 기보는 위기대응 특례보증 프로그램을 신속하게 집행하기 위해 평가 절차와 제출서류 등을 간소화하고 기업은행은 피해 예상 기업에 대한 맞춤형 컨설팅을 지속 실시할 계획이다.

이와 별개로 금융위와 한국자산관리공사는 수출기반 주력산업의 사업재편과 재무건전성 개선을 지원하기 위해 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호 조성도 추진한다. 펀드 지원 대상은 석유화학, 철강, 자동차, 반도체, 이차전지, 디스플레이 등 6대 주력산업의 구조조정 대상 기업이다.

원활한 민간투자 유치를 위해 후순위 출자비중을 10%로 기존 펀드(5%) 대비 확대하고 펀드 조성 금액의 60% 이상을 주력 산업에 투자한다.

5대 금융지주는 내년까지 총 95조원을 지원한다. 올해 들어 8월까지 공급된 규모는 약 45조원이다.

각 지주는 금리부담 경감, 수출·공급망 지원, 혁신성장 지원, 대기업 상생 대출 등의 다양한 금융 지원 프로그램을 운영하고 있다.

권 부위원장은 “금융지원이 단순히 생존을 지원하는 것을 넘어 피해기업이 근본적인 경쟁력을 강화하고 새로운 성장동력을 발굴하도록 든든한 기반을 제공하는 방식으로 이뤄져야 한다”며 “금융권이 스스로 책임의식을 가지고 챙겨달라”고 당부했다.