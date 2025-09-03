4일부터 11월 2일까지 종로 북촌서 운영 캡슐 무료 시음·페어링 디저트 ‘카누 한 상’

[헤럴드경제=강승연 기자] 동서식품이 4일부터 오는 11월 2일까지 서울 종로구 북촌에서 플래그십 스토어 ‘카누 캡슐 테일러 in 북촌(사진)’을 운영한다고 밝혔다.

‘카누 캡슐 테일러’는 카누 바리스타 머신 전용 캡슐과 타 기기 호환 캡슐 등 다양한 카누 캡슐을 체험하는 공간이다. 개인의 취향과 라이프스타일에 맞는 맞춤형 캡슐을 발견할 수 있다.

고객이 입장하면 담당 테일러가 매칭된다. 보유한 캡슐 커피 머신에 따라 제공되는 대표 캡슐 3종을 맛보며 산미, 바디감 등 커피 취향을 기록할 수 있는 ‘캡슐 테일러링 노트’를 작성한다. 31종의 캡슐 정보가 표시된 캡슐 탐색 존에서 자유롭게 캡슐을 탐색하고, 원하는 캡슐을 고르면 해당 커피를 무료로 시음할 수 있다.

1만5000원 체험권을 구매하면 추가 혜택도 받을 수 있다. 모나카, 마들렌, 휘낭시에 등 원하는 커피에 어울리는 페어링 디저트 2종으로 구성된 ‘카누 한 상’을 경험할 수 있다. 캡슐 7종으로 구성된 ‘MY 테일러 패키지’, 카누 공식 브랜드 스토어에서 사용할 수 있는 1만원권 쿠폰도 제공한다.

동서식품은 “카누 캡슐로 자신만의 커피 취향을 발견하고 즐길 수 있는 체험공간”이라며 “앞으로도 카누의 다채로운 캡슐을 경험할 수 있는 활동을 선보일 것”이라고 전했다.