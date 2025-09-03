[헤럴드경제=강승연 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹이 창립 30주년을 맞아 지난 1일 인천 인스파이어 리조트에서 ‘2025 제너시스BBQ 패밀리 페스티벌(이하 GBFF)’을 개최했다고 밝혔다. 현장에서는 특별상과 최고 매출, 최고 매출 신장 패밀리 상을 수여했다.

행사에는 전국에서 모인 패밀리와 가족, 협력업체, 임직원 등 5500여 명이 참여했다. 30년 역사를 함께한 패밀리에게 ‘감사패’, 2025년 최고 매출을 기록한 패밀리에게 ‘문(文)상’, 최고 매출 신장 패밀리에게 ‘무(武)상’, 자사앱 최다 판매 패밀리에게 ‘용(勇)상’, 최장기 운영 패밀리에게 ‘인(仁)상’, ‘30주년 패밀리 대상’ 등을 수여했다. 패밀리뿐만 아니라, 회사 발전에 기여한 협력사에도 감사패와 골드바를 전달했다.

지역사회와 상생을 보여준 시상도 이뤄졌다. BBQ는 경북 영덕군에서 거동이 불편한 어르신 네 분을 구한 중학생 임지호 군에게 의인상을 수여하고, 주택 복구비와 학자금 등 1억3000만원을 지원했다.

윤홍근 회장은 “앞으로도 패밀리·협력사·지역사회와 함께하는 상생을 최우선 가치로 삼아, 세계 5만 매장을 향해 도약하는 기업이 되겠다”고 말했다.