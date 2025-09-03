광어·포도·소갈비 최대 50% 할인…추석 김장 재료 사전 예약도

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데마트는 오는 4~10일 물가잡기 캠페인 ‘더 핫’ 9월 행사를 한다고 밝혔다.

‘더 핫’은 물가 안정과 민생 회복을 목표로 기획된 연간 캠페인이다. 이달 행사는 제철 신선 식품을 집중 편성했다.

이번주 핫 프라이스 품목은 광어회를 선정했다. 행사카드 결제 시 20% 할인한다. 광어는 기록적 폭염으로 출하량이 줄어 8월 시세가 전년보다 20%가량 상승했다. 이에 롯데마트는 제주 지정양식장과 손잡고 안정성 검사를 통과한 1.7㎏ 이상 광어 약 20톤을 확보했다.

샤인머스캣은 2송이 이상 구매시 송이당 5900원으로 1000원 할인한다. 100% 비파괴 당도선별을 통해 당도 15브릭스 이상 원물만을 엄선했다. 주말인 6~7일에는 햇사과 1봉(3~7입)을 8990원에 특가 판매한다.

오는 4일엔 미국산 소 냉장 찜갈비를 행사카드 결제 시 59% 할인한다. 100ｇ당 1960원으로, 1인당 1팩 한정으로 판매한다. 이어 5~7일에는 LA식 소 갈비를 1㎏당 1만5000원 할인한다. 아울러 상주, 추풍령, 무주, 전주 등 유명 산지 캠벨포도와 배, 완도 활전복도 특가로 선보인다.

오는 5일에는 ‘행복생생란’ 대란 한 판을 행사카드 기준 5990원(1인 2판 한정)에 선보인다. 4~5일에는 바나나와 파프리카, 애호박, 6~7일에는 무화과, 컵라면 등을 특가로 내놓는다. 4~7일엔 샴푸, 바디워시, 치약 등 생활용품도 반값에 제공한다.

롯데마트와 슈퍼는 추석 김장 수요에 맞춘 사전 예약 행사도 진행한다. 오는 4~17일 2주간 평창 고랭지 절임배추 10㎏를 4만9900원, 김치양념 3.5㎏을 3만9900원 등에 예약 판매한다.

해당 상품은 롯데마트 매장 내 ‘도와드리겠습니다’ 센터와 롯데슈퍼의 ‘안내데스크’를 통해 접수 후 오는 26~27일 중 선택한 날짜에 받을 수 있다.

심영준 롯데마트·슈퍼 커머스마케팅팀장은 “9월 ‘더 핫’ 행사는 제철 신선식품과 김장 재료를 중심으로 고객 수요가 높은 상품을 엄선했다”며 “가격 혜택을 강화한 만큼 많은 관심을 부탁한다”고 말했다.