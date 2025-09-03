[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천테크노파크(인천TP)는 16일까지 중소·중견기업을 대상으로 ‘모듈러·스마트 LED 기술개발 및 상용화 지원’ 과제를 공모한다.

이번 공모는 산업통상자원부와 인천광역시가 지원하는 ‘AI기반 조명산업의 자원순환 및 서비스화 실증기반 구축 사업’의 일환으로, 전통적인 LED 제조업을 순환경제·친환경·디지털 산업으로 전환하기 위해 기획됐다.

지원 대상은 LED 조명 분야의 소재·부품·장비 관련 중소·중견기업이다.

공모에 선정된 기업은 기술개발, 시제품 제작·검증, 시험·인증, 특허 확보 등 기술개발부터 상용화까지 원스톱으로 지원받을 수 있다.

기술개발은 과제당 최대 2000만원, 기술(제품) 상용화는 최대 1000만원까지 지원하며 참여기업이 사업비의 20% 이상을 자부담해야 한다.

지원 과제는 16일 오후 6시까지 접수하며 관련 서류를 인천R&D관리시스템(irds.itp.or.kr)을 통해 온라인으로 제출하면 된다.